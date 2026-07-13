Oğuz Aydın'dan net karar: Beşiktaş'a anında bildirdi
Beşiktaş'ın Oğuz Aydın için yaptığı transfer girişimi sonuçsuz kalmaya yakın. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu ayrılmayı düşünmezken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncuyu yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Oğuz Aydın transferi için telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
- Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki kariyerinden memnun olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın'ı yeni sezon planlamasında önemli bir isim olarak gördüğü ve ayrılığına onay vermediği belirtildi.
- Fenerbahçe yönetimi de Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşmadı.
- Oğuz Aydın'ın kulüp yönetimi ve teknik heyetten doğrudan ayrılması yönünde bir mesaj almadığı sürece takımdan ayrılmayı planlamadığı aktarıldı.
- Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, transfer girişimine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için nabız yokladı. Ancak hem futbolcunun hem de teknik heyetin bu transfere yaklaşımının net olduğu belirtildi.
OĞUZ AYDIN AYRILMAK İSTEMİYOR
TRT Spor'un haberine göre Oğuz Aydın, Fenerbahçe'deki kariyerinden memnun ve sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek istiyor. Milli futbolcunun bu nedenle takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA
Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı yeni sezon planlamasında önemli bir isim olarak gördüğü aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, 25 yaşındaki oyuncuyu ana kadro planlamasında değerlendirdiği ve ayrılığına onay vermediği kaydedildi.
Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin de Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşmadığı belirtildi.
YÖNETİMDEN AÇIK MESAJ GELMEDİKÇE AYRILIK YOK
Haberde yer alan bilgiye göre Oğuz Aydın, kulüp yönetimi ve teknik heyet tarafından kendisine doğrudan "takımda düşünülmüyorsun" mesajı verilmediği sürece Fenerbahçe'den ayrılmayı planlamıyor. Oyuncunun tüm odağını yeni sezonda sarı-lacivertli formayla mücadele etmeye verdiği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 69 resmi maçta görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 12 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli bir skor katkısı sundu.