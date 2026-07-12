ABD Senatosu’nun önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kıdemli ve etkili Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Ofisinden yapılan resmi açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ani bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi, bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadelerine yer verildi.

İHBAR GELDİ

Elde edilen bilgilere göre, polis ve sağlık görevlileri Cumartesi gecesi Graham'ın Washington’daki Capitol Hill yakınlarında bulunan evinden gelen bir kalp rahatsızlığı ihbarına anında müdahale etti. Polis telsizinden yapılan yayınlara göre olay yerine intikal edilirken, çevre sakinleri tarafından çekilen fotoğraflarda sağlık görevlilerinin bir sedye üzerindeki hastayı ambulansa taşıdığı, evin önünde çok sayıda polis ve itfaiye aracının konuşlandığı görüldü. Ancak 71 yaşındaki senatör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANKARA VE KİEV'E GELMİŞTİ

Graham, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmişti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ankara'daki temasları sırasında Türkiye Today’in sorularını cevaplayan ABD’li senatör, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine ve iki ülke arasındaki en büyük kriz başlıklarından biri olan F-35 sürecine dair oldukça olumlu mesajlar vererek yeşil ışık yakmıştı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

SON RÖPORTAJINI TÜRKİYE TODAY'E YAPTI

Zirve kapsamında Türkiye Today'in sorularını cevaplayan ABD Senatörü Lindsey Graham, daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergilemesine rağmen, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde Trump talebine yeşil ışık yakmıştı. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını kabul eden Graham, şunları iletmişti:

"Kongre’de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Özellikle Türkiye’nin son dönemde İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye’ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum."

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR MÜTTEFİK VE NATO'DAKİ TEK MÜSLÜMAN ÜLKE"

Geçmişteki katı ambargo yanlısı tutumunu esneten ve Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin transatlantik ittifakı için taşıdığı hayati önem taşıdığını yinleyen Senatör Graham, ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. "Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO’daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur" demişti.

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