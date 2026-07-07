The New York Times'ın (NYT) "Trump, Erdoğan'a F-35 ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor" yönündeki dünya gündemini sarsan haberinin ardından, ABD Kongresi'nin en güçlü isimlerinden biri olan ve geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarını hararetle savunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den ezber bozan bir U dönüşü geldi. Ankara'daki zirve sahasında yayın organımız Türkiye Today'e özel ve çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Graham, Türkiye'ye beşinci nesil savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açık olduğunu ilk kez duyurdu.

Geçmişte Türkiye'ye yönelik ambargoları savunan en katı isimlerden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den ezber bozan bir U dönüşü geldi.

New York Times'ın "Trump F-35 yasağını kaldırmaya hazırlanıyor" haberinin ardından Ankara sahasında Türkiye Today’e özel olarak konuşan Graham, Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açık olduğunu söyledi.

Düne kadar karşı çıkan ABD'li Senatör Graham Türkiye Today'e açıkladı: "Türkiye'ye F-35 teslimatına açığım"

"KONGRE'DE İTİRAZLAR OLABİLİR AMA ÇÖZÜM BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

Zirve kulislerinde Türkiye Today'in sorularını yanıtlayan ABD Senatörü Lindsey Graham, daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli ve sert bir duruş sergilemesine rağmen, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde bu fikre yeşil ışık yaktı. Bu tarihi kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını kabul eden Graham, şunları kaydetti:

"Kongre’de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Özellikle Türkiye’nin son dönemde İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye’ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum."

Düne kadar karşı çıkan ABD'li Senatör Graham Türkiye Today'e açıkladı: "Türkiye'ye F-35 teslimatına açığım"

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR MÜTTEFİK VE NATO'DAKİ TEK MÜSLÜMAN ÜLKE"

Geçmişteki katı ambargo yanlısı tutumunu esneten ve Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin transatlantik ittifakı için taşıdığı hayati önemi tescilleyen Senatör Graham, ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Türkiye'nin küresel askeri operasyonlardaki rolüne ve stratejik ağırlığına vurgu yapan ABD'li Senatör, "Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO’daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur" şeklinde konuştu.

Düne kadar karşı çıkan ABDli Senatör Graham Türkiye Todaye açıkladı: Türkiyeye F-35 teslimatına açığım

BEYAZ SARAY VE PENTAGON PERDE ARKASINDA HAFTALARDIR ÇALIŞIYOR

Senatör Graham'ın Türkiye Today'e yaptığı bu şok açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı baş başa görüşmede F-35 programına erişimi yeniden sağlama niyetini beyan edeceğinin sızmasının hemen ardından geldi. Dört üst düzey Beyaz Saray ve Pentagon yetkilisine dayandırılan bilgilere göre, ulusal güvenlik kurmaylarının iki ülke arasındaki bu kronik çıkmaza son vermek adına haftalardır perde arkasında yoğun bir mesai harcadığı iletti.

CAATSA YAPTIRIMLARI TARİH OLUYOR

Ankara ve Washington hattında esen bu olumlu rüzgarlarla ilgili konuşan Türk diplomatik kaynakları da sürecin olumlu seyrini doğruladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye yönelik tek taraflı uygulanan CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının tamamen kaldırıldığını, bu stratejik eşiğin aşılmasıyla birlikte F-35 üzerindeki haksız yasağın da çok yakın bir zamanda resmen tarih olacağını açıklamıştı. Başkan Trump'ın da geçtiğimiz ay Oval Ofis'te verdiği demeçte, Türkiye'nin F-35 ve jet motorları talebi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "çok mutlu edecek" adımları atmaya hazır olduğunu söylemesi, Ankara Zirvesi'nde söz konusu kördüğümün tamamen çözüleceğinin en büyük kanıtı olarak değerlendiriliyor.

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