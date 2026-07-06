Metropolitan Sanat Müzesinde (The Met) yürütülen soruşturma Türkiye’nin lehine ilerliyor. Bu çerçevede birçok eser ülkemize dönebilir. İlk sırada ise Hermes heykeli var.

Koleksiyonundaki Osman Gazi’ye ait olduğu iddia edilen miğferle tekrar gündeme gelen ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Sanat Müzesinde (The Met) yürütülen soruşturma, Türkiye’yi yakından alakadar ediyor.

Manhattan Bölge Savcılığı, soruşturmayı genişletilen ekibiyle devam ettiriyor. New York Times’a göre bu çerçevede The Met’te yer alan illegal yollarla edinilmiş tarihî eserlerin toplam piyasa değerinin 95 milyon doları aştığı anlaşıldı. 2017’den beri müze koleksiyonundan 120 büyük ölçekli eser ve yüzlerce küçük parçaya, menşeli ülkelere iade edilmek üzere el konuldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

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HERMES HEYKELİ TÜRKİYE YOLUNDA

Soruşturma uzun yıllardır müzedeki Anadolu kökenli eserlerin iadesini bekleyen ülkemizin lehine ilerliyor. Nitekim yürütülen incelemeler çerçevesinde, geçtiğimiz ay Türkiye’ye önemli bir eserin iadesinin daha yapıldığı iddia edildi. M.Ö. 1. asır ile M.S. 1. asır arasına tarihlenen bu bronz Hermes heykelciğinin ülkemize iadesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca duyurulmadı. Bakanlık kaynaklarına göre soruşturması süren eser, henüz teslim edilmedi.

Soruşturma neticesinde Türkiye’ye dönmesi beklenen bronz Hermes heykeli.

ANADOLU KÖKENLİ BİRÇOK ESER VAR

MET’in koleksiyonunda birçok Anadolu kökenli eser daha yer alıyor. Bunların başında Yunan işgali esnasında Manisa’daki Sardes antik şehrinden kaçırılıp MET’in koleksiyonuna giren ve künyelerinde “hediye” yazan eserler bulunuyor. Müzedeki soruşturmanın genişleyerek devam etmesi ise Türkiye’ye yeni eserlerin dönme ihtimalini artırıyor.

Türkiye-ABD politik münasebetlerindeki pozitif seyir de bunu kuvvetlendiriyor. Nitekim 2025-2026 yıllarında Türkiye’ye yurt dışından iade edilen tarihî eserlerin yarıdan fazlasının ABD’den geldiği görülüyor.

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