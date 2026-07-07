Faizsiz finans sistemi olarak tanımlanan İslami finans, katılım finans ilkeleri doğrultusunda yürütülen uygulamaları kapsıyor. Risk paylaşımı, varlığa dayalı finansman ve etik ticaret anlayışı üzerine kurulu sistemin nasıl işlediği ve temel amaçlarının neler olduğu merak ediliyor.

İslami finans, İslam hukukunda belirlenen kurallar çerçevesinde geliştirilen finansal sistemi ifade ediyor. Faizsiz finans ilkelerine göre şekillenen bu modelde, finansal işlemler ortaklık, ticaret ve varlığa dayalı sözleşmeler üzerinden yürütülürken hem bireysel yatırımcılar hem de işletmeler için farklı finansman yöntemleri sunuluyor.

İSLAMİ FİNANSIN AMAÇLARI

İslami finans sistemi, ekonomik faaliyetlerin İslam hukukunda belirlenen prensiplere uygun şekilde yürütülmesini esas alır. Bu modelde hedef, finansal işlemlerin faizden, aşırı belirsizlikten ve İslam'da uygun görülmeyen ticari faaliyetlerden uzak şekilde gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda üretimi, ticareti destekleyen bir finans anlayışı benimsenir.

İslami finansın amaçları ve işleyişi nedir?

Sistem, yalnızca finansal kazancı değil; etik, sosyal ve ekonomik dengeyi de gözetmeyi amaçlar. Kaynakların verimli kullanılması, gelir dağılımında adaletin desteklenmesi ve tasarrufların üretime yönlendirilmesi İslami finansın temel hedefleri arasında yer alır. Bu yaklaşım doğrultusunda yatırımcı ile finans kuruluşu arasında ortaklık ilişkisi kurulurken, risk ve kazanç taraflar arasında paylaşılır.

İslami finansın öne çıkan amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Faiz (riba) içeren işlemlerden kaçınmak

Helal kabul edilen ekonomik faaliyetleri desteklemek

Belirsizlik (gharar) içermeyen sözleşmeler oluşturmak

Risk ve kazancın taraflar arasında paylaşılmasını sağlamak

Üretim ve ticaret ekonomisi ve üretken yatırımları teşvik etmek

Kaynakların adil ve verimli kullanılmasını desteklemek

Etik ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun finansman sunmak

Tasarrufların ekonomik büyümeye katkı sağlamasını teşvik etmek

İslami finans modeli, finansal işlemlerin yalnızca sermaye kazancı üzerine kurulmasını değil, gerçek ekonomik faaliyetlerle bağlantılı olmasını esas alır. Bu nedenle finansman süreçlerinde ticaret, ortaklık ve varlığa dayalı sözleşmeler ön plana çıkar.

İslami finansın amaçları ve işleyişi nedir?

İSLAMİ FİNANSIN İŞLEYİŞİ

İslami finansın temel çalışma prensibi, faiz yerine risk paylaşımına ve üretime dayalı varlık finansman modellerinin kullanılmasıdır. Bu sistemde para tek başına gelir üreten bir unsur olarak değerlendirilmez; ticaretin ve üretimin gerçekleşmesini sağlayan bir değişim aracı olarak kabul edilir. Bu nedenle finansman işlemleri, gerçek mal veya hizmete dayalı sözleşmeler üzerinden yürütülür.

Katılım finans kuruluşlarında kullanılan finansman modelleri arasında ortaklık esaslı yapılar, alım-satıma dayalı yöntemler ve kira sözleşmeleri yer alır. Finans kuruluşu ile yatırımcı veya girişimci arasında oluşturulan sözleşmelerde tarafların hak ve yükümlülükleri açık şekilde belirlenir. Böylece işlemlerde belirsizliğin önüne geçilmesi hedeflenir.

İslami finans sisteminde dikkat edilen en önemli ilkelerden biri de belirsizlik yasağıdır. Sözleşmelerde fiyat, süre, teslim şekli, tarafların sorumlulukları ve finansmanın konusu açık biçimde belirlenmek zorundadır. Ayrıca İslam hukukunda uygun görülmeyen ürün veya hizmetlerin üretimi ve ticaretiyle ilgili faaliyetler finansman kapsamına alınmaz.