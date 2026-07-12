Küçükçekmece’de kulağındaki hareketlilik nedeniyle hastaneye başvuran kişinin kulağından canlı kelebek çıktı. Doktorların dahi hayrete düştüğü operasyon sonrası hasta sağlığına kavuştu. Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu “Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor” dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 40 yaşındaki hasta, kulağında bir hareketlilik olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu. Yapılan incelemelerde tıbbi görüntülemede hastanın kulağında kelebek olduğu ve hareket ettiği görüldü.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu'nun yaptığı tedavi sonrasında kelebek hastanın kulağından çıkarıldı.

Kulağından çıktı, hem de canlı… Gerçeği hastanede öğrendi, doktorları şoke etti

“BÖCEK OLABİLİR DEDİ, BAKTIM KELEBEK”

Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu, şaşırtan olayı şöyle anlattı:

Bu vakaları çok nadir görürüz. Hasta geldi, 'Kulağımda bir şey oynuyor' dedi. Herhalde kir var, o oynuyor dedim, 'Böcek olabilir' dedi, baktım, kelebek. Bu mevsimlerde uçuşan kelebekler, bir şekilde girmiş. Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek bir pozisyondaydı, küçük bir aletle çıkarttık. Hasta da rahatladı, biz de hayret ettik. Hasta da 'Ben demiştim' dedi. Ayaklarının pozisyonuna bakınca kulak zarına değerse çok rahatsız edici bir his, ses, hareket hissi oluşturabilir. Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor.

Kulağından çıktı, hem de canlı… Gerçeği hastanede öğrendi, doktorları şoke etti

“HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM”

Dr. Ayanoğlu, “Yaz dönemlerinde kulak biraz daha problemli olabiliyor. Kulak kirleri, dış kulak yolu iltihapları ve kulak mantarları olabiliyor. Hasta, şikayet hissettikten 5-6 saat sonra geldi. Şaşırdık, ben hiç tahmin etmiyordum. Çıkartınca hareket ediyor, saldık, doğaya bıraktık. Alırken kibar aldım, bir şey olmadı" dedi.

Kulağından çıktı, hem de canlı… Gerçeği hastanede öğrendi, doktorları şoke etti

Kulak sağlığı konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Ayanoğlu, kulak çubuğu kullanılmasını tavsiye etmediğini belirtti.

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