Kulağından çıktı, hem de canlı… Gerçeği hastanede öğrendi, doktorları şoke etti
Küçükçekmece’de kulağındaki hareketlilik nedeniyle hastaneye başvuran kişinin kulağından canlı kelebek çıktı. Doktorların dahi hayrete düştüğü operasyon sonrası hasta sağlığına kavuştu. Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu “Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor” dedi.
- Hasta, kulağında bir şeyin oynadığı şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
- Yapılan incelemede tıbbi görüntülemede hastanın kulağında kelebek olduğu görüldü.
- Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu, kelebeği küçük bir aletle hastanın kulağından çıkardı.
- Dr. Ayanoğlu, bu tür vakaların çok nadir görüldüğünü belirtti.
- Kelebeğin kulak zarına değerse rahatsız edici his, ses ve hareket oluşturabileceği ancak çok büyük olmadıkça işitme kaybına sebep olmadığı ifade edildi.
- Dr. Ayanoğlu, kulak sağlığı konusunda kulak çubuğu kullanılmasını tavsiye etmediğini belirtti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 40 yaşındaki hasta, kulağında bir hareketlilik olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu. Yapılan incelemelerde tıbbi görüntülemede hastanın kulağında kelebek olduğu ve hareket ettiği görüldü.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu'nun yaptığı tedavi sonrasında kelebek hastanın kulağından çıkarıldı.
“BÖCEK OLABİLİR DEDİ, BAKTIM KELEBEK”
Op. Dr. Cüneyt Ayanoğlu, şaşırtan olayı şöyle anlattı:
Bu vakaları çok nadir görürüz. Hasta geldi, 'Kulağımda bir şey oynuyor' dedi. Herhalde kir var, o oynuyor dedim, 'Böcek olabilir' dedi, baktım, kelebek. Bu mevsimlerde uçuşan kelebekler, bir şekilde girmiş. Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek bir pozisyondaydı, küçük bir aletle çıkarttık. Hasta da rahatladı, biz de hayret ettik. Hasta da 'Ben demiştim' dedi. Ayaklarının pozisyonuna bakınca kulak zarına değerse çok rahatsız edici bir his, ses, hareket hissi oluşturabilir. Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor.
“HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM”
Dr. Ayanoğlu, “Yaz dönemlerinde kulak biraz daha problemli olabiliyor. Kulak kirleri, dış kulak yolu iltihapları ve kulak mantarları olabiliyor. Hasta, şikayet hissettikten 5-6 saat sonra geldi. Şaşırdık, ben hiç tahmin etmiyordum. Çıkartınca hareket ediyor, saldık, doğaya bıraktık. Alırken kibar aldım, bir şey olmadı" dedi.
Kulak sağlığı konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Ayanoğlu, kulak çubuğu kullanılmasını tavsiye etmediğini belirtti.