Klimaları kapatın, şemsiyeleri açın! İstanbul'da sıcaklık gece 16 dereceye kadar düşecek
Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre, İstanbul ve Marmara'da en az bir hafta daha serin hava etkisini sürdürecek, salı günü ise yağmur bekleniyor. Megakentte sıcaklığın gündüz 27, gece ise 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
- İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor ve bu durum en az bir hafta daha devam edecek.
- 18-19 Temmuz'a kadar bunaltıcı sıcaklıklar beklenmiyor, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 30-31 derecenin üzerine çıkması öngörülmüyor.
- Marmara ve Karadeniz'de, özellikle İstanbul ve Bursa'da son 10 yılın en serin yazı yaşanıyor olabilir.
- Ağustos ayında sıcaklıkların belirgin şekilde artabileceği uyarısı yapıldı.
- Salı ve perşembe günleri Marmara Bölgesi'nde yerel yağışlar görülebilecek.
- Salı günü İstanbul'da sıcaklıkların gündüz 27, gece ise 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen bunaltıcı yaz sıcakları henüz etkisini göstermedi. Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, katıldığı yayında özellikle Marmara ve Karadeniz'de mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların en az bir hafta daha devam edeceğini açıkladı.
Öztel, mevcut tahminlere göre 18-19 Temmuz'a kadar bunaltıcı sıcakların görülmeyeceğini belirterek, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 30-31 derecenin üzerine çıkmasının beklenmediğini söyledi.
SON 10 YILIN EN SERİN YAZI
Öztel, "Marmara ve Karadeniz'de, özellikle İstanbul ve Bursa belki de son 10 yılın en serin yazını yaşıyor. Şu an kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcaklık yok" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji uzmanına göre serin hava dalgası bir hafta ila 8 gün daha etkisini sürdürecek. Ancak ağustos ayında sıcaklıkların belirgin şekilde artabileceğine dikkat çeken Öztel, "Özellikle ağustosta kaçacak serin bir yer bulmak zor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
SALI VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR VAR
Öztel, salı ve perşembe günü Marmara Bölgesi'nde yerel yağışların görülebileceğini belirtti. Yağışların şu anki tahminlere göre kuvvetli sağanak niteliğinde olmayacağı ifade edildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK ÇAKILACAK
Hava Forum da 14 Temmuz Salı günü Marmara ve Karadeniz'de 24 saatlik yeni bir serin hava ve yağmur geçişi beklendiğini duyurdu. Tahminlere göre İstanbul'da sıcaklık salı günü gündüz 27, gece ise 16 dereceye kadar düşecek.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre yarın yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Samsun'un doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.