Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, bulduğu İHA'yı aracına yükleyerek evinin bahçesine götürdü. Ardından durum yetkililere bildirildi, detaylı inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran insansız hava aracı (İHA) güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

İlçeye bağlı Camitepe Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde gezen A.Ç. (61), kıyıya vurmuş halde bulunan insansız hava aracını fark etti. İHA'yı aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren vatandaş, daha sonra jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, İHA'nın bulunduğu evin bahçesinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

Cumhuriyet Savcısı'nın bilgilendirilmesinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. İnsansız hava aracının menşei, denize nasıl ulaştığı ve herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmadığının yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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