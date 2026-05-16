Samsun'un İlkadım ilçesine sabah saatlerinde insansız hava aracı düştüğü belirlendi. Mahallede büyük panik yaşanmasına sebep olan olayda 3 evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Sabah saat 6.30 sıralarında İlkadım ilçesinde büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri ilk anda doğal gaz patlaması olduğunu zannetti. Gürültünün ardından çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Samsun'da insansız hava aracı düştü! 3 ev zarar gördü

YAKLAŞIK 25 KİLOGRAM

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, düştüğü değerlendirilen ve yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen insansız hava aracına ait parçaları topladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Samsun'da insansız hava aracı düştü! 3 ev zarar gördü

İNCELEME BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 1 metre civarında kanat açıklığı olan ve ayrı bir kuyruk parçası bulunan insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belli olacak.

Samsun'da insansız hava aracı düştü! 3 ev zarar gördü

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Fatma Çakır, "Patlama sesi duydum ve korktum. Bende panik atak var. Hemen cama çıktım. Dışarıya baktım ve karşı ki binada dumanlar çıkıyor. Doğal gaz patladı zannettik. Çok acayip bir ses yaptı. Çok korktuk" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası