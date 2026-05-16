Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında şampiyon Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın, ligde 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 77 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonucu topladığı 32 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonu tamamlamak istiyor.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

GALİBİYET SAYISINDA FARK: 27-7

Kasımpaşa ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 43 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 27 defa sahadan galip ayrılırken; Kasımpaşa ise 7 defa rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle cevap verdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de mağlubiyetlerinin hepsini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, dış sahada son olarak Samsunspor ile karşı karşıya gelirken; rakibine 4-1'lik skorla yenildi.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda 4 yenilgi aldı.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, ligde hücumda ve savunmada da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 33 mücadelede rakip fileleri 77 defa havalandırdı ve ligin en golcü takımı. Aslan ayrıca Göztepe ile birlikte 29'ar golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

OSIMHEN CEZALI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı kart cezasından dolayı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla'nın da forma giymesi beklenmiyor.

