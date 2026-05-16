Anadolu Ajansı
Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği: Üç eksik var
Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Özetle DinleTrabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği: Üç eksik var
Kaydet
Spor az önce
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de 3'üncü sırada bitirmeyi garantiledi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
- Trabzonspor, Süper Lig'de 33 maçta topladığı 69 puanla 3. sırayı garantiledi.
- Takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi.
- Trabzonspor, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile ikinci kez karşılaşacak.
- Papara Park'ta oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
0:00 0:00
1x
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 69 puanla 2025-2026 sezonunu 3'üncü sırada bitirmeyi garantiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci defa karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde Karadeniz ekibinde; Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosunda Türkiye'den 5 isim
Bizi Takip Edin
YORUMLAR