İspanyollar, "yüzde 99" diyerek Mourinho'yu duyurdu: Tazminat önemsiz bir detay
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıllar sonra Real Madrid'e döneceği haberleriyle gündemde. 63 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile resmi anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor. Mourinho, 2010-2013 arasında çalıştığı İspanyol devinde biri La Liga olmak üzere 3 kupa kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te görevine son vermesinden kısa süre sonra Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları güçleniyor.
TEK ADAY KALDI
Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre; Portekizli hoca, 3 kupa kazandığı Real Madrid'in listesindeki tek aday olarak kaldı. Mourinho'nun, yüzde 99 ihtimalle Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı için resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtildi.
"TAZMİNAT ÖDEYİP, ÖZEL MADDEYİ KULLANACAK"
Benfica Kulübü ile Mourinho arasındaki sözleşmede, "sezonun son maçının ardından 10 günlük süreyi kapsayan çıkış maddesi" yer alıyor. Real Madrid'in, Mourinho'nun tazminatını "önemsiz bir detay" olarak gördüğü aktarıldı.
