İngiltere’de şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde sinüzit teşhisi konulup burun spreyi verilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cian Everett, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma, genç kürekçinin beyninde bilardo topu büyüklüğünde bir apse oluştuğunu, ve doktorların gerekli tetkikleri yapmadan teşhis koyduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere’de üniversite öğrencisi olan Cian Everett, son derece sağlıklı, formda ve sporcu bir gençti. Ocak 2025’te ailesinin evinde aniden rahatsızlanan Everett, kafasına "bir tuğla yığını düşmüş gibi" hissettiren şiddetli baş ağrılarından şikayet etmeye başladı.

BURUN SPREYİ VERİLEREK EVE GÖNDERİLDİ

Durumunun kötüleşmesi üzerine ailesi tarafından acil servise götürülen gence, sinüzit teşhisi konularak burun spreyi reçete edildi. Bu ölümcül hatadan yalnızca bir gün sonra genç adam odasında cansız bulundu.

ACI GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Adli Tabip Yardımcısı Sarah Whitby, yapılan otopside gencin beyninde 4 ila 6 santimetre büyüklüğünde bir apse tespit edildiğini açıkladı. Apsenin kafa içi basıncını aşırı derecede artırdığı ve akut menenjite yol açarak ölüme sebebiyet verdiği belirtildi.

Gencin ölümü ailesini derinden sarsarken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre Cian, ölümünden önceki günlerde sağlık sisteminin çağrı hattını arayarak, şiddetli baş ağrısı şikayetini dile getirmişti. Ertesi gün kendisini muayene eden doktorun gerekli tetkikleri yapmadığı tespit edilirken, söz konusu tıp merkezinin yeterli teknik donanıma sahip olmadığı da duruşmada ortaya çıktı.

