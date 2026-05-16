ABD merkezli Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi “The Reunion (Kavuşma)” başlığıyla kapağına taşıdı. Derginin analizinde, Trump’ın Çin ziyaretiyle birlikte küresel güç dengesinin doğuya kaydığı vurgulandı.

Trump’ın yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyareti uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Time dergisi, kapağında Trump ve Şi’nin el sıkıştığı kareye yer verirken, görüşmeyi “Kavuşma” başlığıyla okuyucularına sundu. Derginin kapsamlı analizinde ise ziyaretin, Çin’in yükselen küresel etkisini ve ABD’nin değişen pozisyonunu gözler önüne serdiği değerlendirildi.

TIMEın kavuşma kapağı gündem oldu: Küresel güç dengesi doğuya kayıyor

GÖRÜŞMELERDEKİ BELİRLEYİCİ POZİSYON: PEKİN

Time’ın “Trump’ın Çin gezisi, gücün doğuya nasıl kaydığını vurguluyor” başlıklı analizinde, Pekin yönetiminin görüşmelerde belirleyici bir pozisyonda olduğu ifade edildi. Analize göre Şi Cinping, ilk kapalı görüşmede ABD’nin Tayvan’a silah satışlarını sert sözlerle eleştirerek Tayvan konusunun Çin-ABD ilişkilerindeki “en önemli mesele” olduğunu söyledi. Şi ayrıca, iki süper güç arasında bu nedenle çatışma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'IN TAVRINDA 'ALIŞILMADIK' DEĞİŞİM

Dergi, Trump’ın ziyaret boyunca alışılmış sert tavrından uzak bir görüntü çizdiğine dikkat çekti. Özellikle iki liderin Pekin’deki Cennet Tapınağı önünde verdiği görüntülerin sembolik önem taşıdığı belirtilirken, Trump’ın Tayvan sorularına cevap vermek yerine “Çin güzeldir” demesi dikkat çekici bulundu.

TIMEın kavuşma kapağı gündem oldu: Küresel güç dengesi doğuya kayıyor

Öte yandan analizde, Çin ekonomisinin emlak krizi, düşük tüketim ve genç işsizliği gibi sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen ihracatta güçlü performans göstermeyi sürdürdüğü vurgulandı. Çin’in özellikle elektrikli araçlar, batarya ve yeşil enerji teknolojilerindeki yükselişi sayesinde küresel ekonomide etkisini artırdığı ifade edildi.

ABD YÖNETİMİ GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Time’ın değerlendirmesinde, Trump yönetiminin Çin’e yönelik gümrük vergileri ve yaptırımlar konusunda geri adım atmak zorunda kaldığına da işaret edildi. Pekin’in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerindeki hakimiyetinin Washington üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Trump’ın ziyaret sırasında Çin’in Boeing uçakları ve Amerikan tarım ürünleri alımına yönelik vaatlerini “ekonomik başarı” olarak sunduğu aktarılırken, uzmanlar geçmişte verilen benzer taahhütlerin tam olarak yerine getirilmediğini hatırlattı.

TIMEın kavuşma kapağı gündem oldu: Küresel güç dengesi doğuya kayıyor

Time dergisi analizinde, Trump-Şi görüşmesinin yalnızca diplomatik bir buluşma olmadığını, aynı zamanda değişen küresel güç dengelerinin sembolü haline geldiğini değerlendirdi. Dergiye göre Pekin, ekonomik ve diplomatik etkisini artırırken, Washington ise Çin karşısında daha temkinli bir çizgiye yöneliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası