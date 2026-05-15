ABD Başkanı Donald Trump’ın 8,5 yıl sonra gerçekleştirdiği tarihi Çin ziyareti sırasında dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın, siber güvenlik riski nedeniyle kişisel telefonunu kullanamadığı ve ziyaret boyunca geçici bir telefon taşıdığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşmelerin ardından tarihi ziyaretin ‘çok iyi geçtiğini’ belirtti. Ziyaretin perde arkasında ise dikkat çeken güvenlik önlemleri öne çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Çin’de bulunduğu süre boyunca kişisel cep telefonunu kullanamadı.

New York Post’un haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, Trump’a bilgisayar korsanlığı ve veri güvenliği riskleri nedeniyle Çin’de kişisel cihazlarını kullanmaması yönünde uyarıda bulundu. Sık sık telefon kullanan, gazetecilerle görüşen ve sosyal medya paylaşımları yapan Trump için bu 2 günlük ziyaret süresinin oldukça zor geçtiği belirtildi.

ZİYARET SIRASINDA GEÇİCİ TELEFON KULLANDI

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın ziyaret boyunca geçici bir telefon kullandığını doğruladı. Aynı uygulama, Çin’e giden Beyaz Saray yetkilileri için de devreye sokuldu. Yetkililer, geçici telefonlar ve geçici e-posta adresleri kullanarak muhtemel veri sızıntılarının önüne geçmeye çalıştı.

KENDİ CİHAZLARI SİNYAL GEÇİRMEZ ÇANTALARDA SAKLANDI

“Temiz cihaz” olarak adlandırılan bu telefonların yalnızca temel işlevlere sahip olduğu, ele geçirilmesi durumunda minimum düzeyde bilgi barındıracak şekilde hazırlandığı aktarıldı. Ayrıca personelin kişisel cihazları, Air Force One’da Faraday çantalarında saklandı. Bu özel çantaların GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve diğer sinyalleri engelleyerek uzaktan erişim riskini azalttığı belirtildi.

Söz konusu haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da Çin’e seyahat eden vatandaşları, “Çin’de dijital gizlilik beklentisinin olmadığı” konusunda düzenli olarak uyardığı ifade edildi.

Trump, Çin ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndükten kısa süre sonra Truth Social hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında Çin’deki büyük balo salonlarından etkilendiğini belirten Trump, ABD’de yapımı süren yeni balo salonu projesine atıfta bulunarak planlanandan daha iyi ilerlediğini söyledi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERLERİNDEN BİRİ OLAN Şİ"

Trump ayrıca paylaşımında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte yer aldığı fotoğrafa da değinerek, “Yanımda yürüyen kişi dünyanın en güçlü liderlerinden biri olan Başkan Şi” ifadelerini kullandı. Yeni balo salonunun Eylül 2028’de açılacağını duyurdu.

