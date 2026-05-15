Meteoroloji'den 11 il için ‘sarı kodlu’ uyarı! Hem fırtına hem sağanak, ikisi birden yolda
Meteoroloji’nin ‘sarı kodlu’ uyarısının ardından bir uyarı da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. 11 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirilirken, Kuzey Ege’ye ise yarın için fırtına uyarısı yapıldı. işte son uyarılar…
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
- İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı geldi.
- Sarı kodla uyarılan iller arasında Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzeydoğusu bulunuyor.
- Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
- Yarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor.
- AKOM'a göre Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından, İçişleri Bakanlığı’ndan da bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı geldi.
"SARI" KODLA UYARDI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Son uyarılara göre bugün Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle;
|Trabzon
|Rize
|Giresun
|Artvin
|Osmaniye
|Adana
|Kahramanmaraş
|Hatay
|Batman
|Siirt
|Diyarbakır'ın kuzeydoğusu
“TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI
Bakanlık vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması yönünde uyarıda bulundu.
YARIN İÇİN FIRTINA ALARMI
Sağanak uyarısında bulunan Meteoroloji aynı zamanda fırtına uyarısı da yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (16.05.2026) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (16.05.2026) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AKOM: CUMARTESİ SAĞANAK VAR
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) yapılan son uyarıda ise Cumartesi akşam saatleri itibari ile serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: İstanbul'da hafta sonuna kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22-25°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin edilirken, Cumartesi akşam saatleri itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 20°C'lerin altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor.