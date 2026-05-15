Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Habertürk'te yer alan habere göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine İnanır, Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan İnanır’ın, doktorların değerlendirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kadir İnanır'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

JÜLİDE KURAL SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Oyuncunun sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural şu bilgileri paylaştı:

Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. 24 Mart 2024’te beynine pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık birkaç ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, ilerleyen dönemde ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastanede tedavi gördüğü basına yansımıştı.

Kadir İnanır'ın son hali...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Tedavi süreci boyunca sanat dünyasından birçok ünlü isim, Kadir İnanır’a destek ziyaretlerinde bulundu. Son olarak Coşkun Sabah da ünlü ismi ziyaret eden isimler arasında yer almıştı Birkaç gün önce ziyarete ilişkin kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Sabah şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye’nin önemli sanatçılarından Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Kendisi oldukça keyifliydi, gözlerinin içi gülüyordu. Genel sağlık durumunu da iyi gördüm. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

