Altın fiyatlarında son dakika! 15 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.767 TL ve ons fiyatı 4.622 dolardan güne başlıyor. 6 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altında haftalık kayıp %-2 civarında gerçekleşiyor. ABD’de enflasyonun tahminleri aşması, dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, petrolün 100 dolar üzerinde tutunması “şahin FED” beklentisini güçlendirirken; Hindistan’ın da ithalat vergisini artırması altını etkiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken altın fiyatlarında da zayıf görünüm devam ediyor. Geçen haftayı 4.715 dolardan tamamlayan ons altın, bugün TSİ 06:05 itibarıyla 4.622 dolara geriledi. Böylece altında haftalık değer kaybı %-2 civarında gerçekleşiyor.

15 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatını da aşağı çekiyor. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.767 TL’den güne başlıyor. Gramda da geçen haftaki kapanış 6.877 TL’den gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.779 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.039 TL’den gerçekleşiyor.

ABD’DE İSTİHDAM VE ENFLASYON…

Son 1,5 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, geçen cuma ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından bu hafta da TÜFE yıllık bazda %3,8 ve ÜFE %6 artış kaydetti ve beklentilerden daha yüksek geldi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ

Hem kuvvetli istihdam ve hem de yüksek enflasyon verileri, FED’den bu yıl faiz indirimi beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı. Son verilerin ardından dolar endeksi 99’u ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %45,0’yi aştı. ABD para biriminin güçlenmesi, getirisi olmayan altını baskılayarak fiyatlarda düşüşe sebep oluyor.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan Orta Doğu’daki düğümün çözülememesi ve Hürmüz’ün kapalı kalmaya devam etmesi de, petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde konumlandırarak, yüksek enflasyon-yüksek faiz endişelerini canlı tutuyor.

HİNDİSTAN’DAN ALTINA VERGİ

Bu arada dünyanın en büyük altın alıcılarından olan Hindistan, petrol fiyatlarının baskısı ile cari dengedeki bozulmayı önlemek için, altın ithalatına uygulanan %6’lık vergiyi %15’e çıkardı. Bu gelişme de altında talep endişelerini yükselterek, bu haftaki düşüşte etkili olan sebeplerden biri olarak öne çıktı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altının son 2 aylık süreçte 100 ve 200 günlük ortalamalarını arasında dalgalandığına dikkat çeken analistler, “100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.860 dolar önemli bir direnç olarak konumlanmaya devam ediyor. Aşağıda ise 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 4.440 dolar kritik destek konumunda… Ancak Hürmüz’ün açılması ve petrol fiyatlarının gerilemesi halinde altın üzerindeki baskının anlamlı bir şekilde hafiflediği görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

