Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ekiplerin şüphelendiği aracı durdurmak için açtığı ateşte 1 polis memuru yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir otomobil, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak ilerlemeyi sürdüren ve bir süre sonra 2. Hürriyet Caddesi üzerinde duran araçtan inen 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.

İstanbul'da hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı: Ekiplerin açtığı ateşte 1 polis yaralandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polisin uyarı ateşi sonrası şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

1 POLİS YARALANDI

Öte yandan kovalamaca sırasında ekipler tarafından açılan uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan 1 polisin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

