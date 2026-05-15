İstanbul'da hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı: Ekiplerin açtığı ateşte 1 polis yaralandı
Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ekiplerin şüphelendiği aracı durdurmak için açtığı ateşte 1 polis memuru yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan araçtan inen şüpheliler, polislerin uyarı ateşi sonrası yakalandı.
- Dur ihtarına uymayan otomobilden inen 2 şüpheli kaçmaya başladı.
- Polisin uyarı ateşi sonrası şüpheliler yakalandı.
- Araçta uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
- Kovalamaca sırasında 1 polis bacağından yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir otomobil, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak ilerlemeyi sürdüren ve bir süre sonra 2. Hürriyet Caddesi üzerinde duran araçtan inen 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polisin uyarı ateşi sonrası şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
1 POLİS YARALANDI
Öte yandan kovalamaca sırasında ekipler tarafından açılan uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan 1 polisin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
