Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım’ın İstanbul’un tarihî cami kubbelerini farklı tekniklerle yorumladığı “Gök Kubbe” sergisi sanatseverlerle buluştu. Siyah beyaz ve katmanlı fotoğraflardan oluşan sergi, izleyicileri İstanbul’un medeniyet hafızasında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Süleymaniye, Ayasofya, Rüstem Paşa, Nusretiye ve diğerleri... Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım’ın İstanbul’un silüetini meydana getiren tarihî camilerin eşsiz kubbelerini kadrajına aldığı “Gök Kubbe” sergisi, Yıldız Holding Seminer Salonu’nda kapılarını açtı. Yıldırım, üst üste pozlama tekniğiyle ürettiği sıra dışı fotoğraflarında, katmanlı bir görsel anlatı kuruyor. Siyah beyaz eserler, seyredenleri zamanlar arasında bir seyahate davet ediyor.

ŞİİRSEL FOTOĞRAFLAR

Eserlerinin yaklaşık iki yıllık çalışmanın mahsulü olduğunu kaydeden Yıldırım, “Dünyanın pek çok kentinin kendine ait bir silüeti vardır. İstanbul’un silüeti ise alametifarikası olan kubbeleriyle hafızamızda yer eder. Kubbeler benim için geçmişten bugüne uzanan medeniyet hafızasının en güçlü sembollerinden biri. Fotoğrafları çekerken tek bir ânı belgelemekten çok, zamanı ve mekânı çoğullaştırmayı amaçladım. Her kareyi rastlantıyla değil, ışığın en güçlü ve en şiirsel olduğu anları bekleyerek ürettim” diyor.

Sergi, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Seminer Salonu’nda 26 Temmuz’a kadar haftanın her günü randevuyla gezilebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası