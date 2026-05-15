Türk edebiyatının usta ismi Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin yayın hakları, yapılan kapsamlı anlaşmayla Ketebe Yayınlarına devredildi. Yaklaşık 100 eser, önümüzdeki 10 yıl boyunca yeni yayınevinden basılacak.

MURAT ÖZTEKİN - Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri, artık 1973 senesinde kurduğu ve yıllarca eserlerini neşrettiği Büyük Doğu Yayınevi bünyesinde basılmayacak. Kısakürek’in onlarca eserinin yayım hakları, son yıllarda yayım dünyasında yapılan en büyük anlaşmalardan biriyle Ketebe Yayınlarına devredildi. Böylece Necip Fazıl’ın farklı edebî türlerde kaleme aldığı 100 civarında kitabı, 10 sene boyunca Ketebe etiketiyle okurla buluşacak.

METİNLER DEĞİŞMEYECEK

Edinilen bilgiye göre yeni dönemde Kısakürek’in eserlerinin metinlerinde sadeleşmeye veya değişikliğe gidilmeyecek; aile onayı olmadan basımlar yapılmayacak. Ancak eserler için yeni dizaynlar ortaya çıkarılabilecek. Kararın aile tarafından Necip Fazıl’ı yeni nesle daha iyi tanıtma maksadıyla alındığı, Büyük Doğu Yayınevinin faaliyetlerinin ise başka eserlerle devam edeceği öğrenildi.

