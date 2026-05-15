Edebiyat dünyasında büyük anlaşma: Necip Fazıl’ın yayım hakları devredildi
Türk edebiyatının usta ismi Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin yayın hakları, yapılan kapsamlı anlaşmayla Ketebe Yayınlarına devredildi. Yaklaşık 100 eser, önümüzdeki 10 yıl boyunca yeni yayınevinden basılacak.
- Kısakürek'in yaklaşık 100 adet kitabı, 10 sene boyunca Ketebe etiketiyle basılacak.
- Eserlerin metinlerinde bir değişiklik yapılmayacak ve aile onayı olmadan basım gerçekleştirilmeyecek.
- Yeni dönemde eserler için farklı tasarımlar ortaya çıkarılabilecek.
- Bu kararın, Necip Fazıl'ın yeni nesle daha iyi tanıtılması amacıyla aile tarafından alındığı belirtildi.
- Büyük Doğu Yayınevi ise faaliyetlerine başka eserlerle devam edecek.
MURAT ÖZTEKİN - Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri, artık 1973 senesinde kurduğu ve yıllarca eserlerini neşrettiği Büyük Doğu Yayınevi bünyesinde basılmayacak. Kısakürek’in onlarca eserinin yayım hakları, son yıllarda yayım dünyasında yapılan en büyük anlaşmalardan biriyle Ketebe Yayınlarına devredildi. Böylece Necip Fazıl’ın farklı edebî türlerde kaleme aldığı 100 civarında kitabı, 10 sene boyunca Ketebe etiketiyle okurla buluşacak.
Okulu karıştıran kitap listesi! İstanbul Valiliği'nden açıklama: Müdür açığa alındı
METİNLER DEĞİŞMEYECEK
Edinilen bilgiye göre yeni dönemde Kısakürek’in eserlerinin metinlerinde sadeleşmeye veya değişikliğe gidilmeyecek; aile onayı olmadan basımlar yapılmayacak. Ancak eserler için yeni dizaynlar ortaya çıkarılabilecek. Kararın aile tarafından Necip Fazıl’ı yeni nesle daha iyi tanıtma maksadıyla alındığı, Büyük Doğu Yayınevinin faaliyetlerinin ise başka eserlerle devam edeceği öğrenildi.