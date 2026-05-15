Soruşturmaların kendine uzanma ihtimali Özel'i korkuttu: Gündemi değiştirin yolsuzluğu unutturun
Kendi başkanlarının itiraflarıyla panikleyen CHP lideri Özel, kurmaylarına “Sakin olun, moralinizi bozmayın. Gündemin peşinden gitmeyin, siz oluşturun!” dedi.
- Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun partiye sırt çantasıyla kayıt dışı para taşıdığını itiraf ettiği belirtiliyor.
- Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e 38. Olağan Kurultay öncesinde 1,2 milyon TL para verdiğini söylediği ifade ediliyor.
- TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in, Yalım'ın Özel ile olan WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunduğu bilgisi yer alıyor.
- Yazışmada, Özgür Özel'in Yalım'a 13 Ekim 2023 tarihinde "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver" mesajını gönderdiği görülüyor.
- Özgür Özel'in kurmaylarına "sakin olun" uyarısı yaptığı ve iddiaları "iftira" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın, Özgür Özel ve çevresindekilerin bir "haraç düzeni" kurduğunu iddia ettiği ifade ediliyor.
BERAT TEMİZ- CHP’deki sistemli yolsuzluk ve rüşvet ağı iddialarına her gün yenileri ekleniyor. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, oğlunun partiye sırt çantasıyla kayıt dışı para taşıdığını itiraf etmesinin ardından eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da 38. Olağan Kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Özgür Özel’e 1,2 milyon TL para verdiğini söyledi.
Özkan Yalım'la Özel'in yazışmaları ortaya çıktı: Sağlam bir paketi benim arabadaki valize koy
Bu itirafın yankıları sürerken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yalım’ın Özel ile olan WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunduğunu söyledi.
Atik’in sosyal medya hesabından paylaştığı yazışmada, Özel’in 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50’de Yalım’a “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği görülüyor.
“SIRA BİZDE” ENDİŞESİ
Kendi belediye başkanlarının iddiaları sonrası soruşturmaların yeni adresinin CHP Genel Merkezi olmasından endişe eden Özgür Özel’den kurmaylarına “sakin olun” uyarısı geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yalım ve Böcek’in itiraflarını “iftira” olarak nitelendiren Özel, partinin önde gelen isimlerine “Moralinizi bozmayın!” dedi. CHP lideri, saha çalışmalarına odaklanılmasını isteyerek “Gündemin peşinden gitmeyin, gündem oluşturun! Gündemi belirleyen biz olmalıyız” diye konuştu.
CHP’de Böcek çelişkisi! İtiraf edince hakaret etmeye başladılar
HARAÇ DÜZENİ KURULMUŞ
CHP’deki skandallara AK Parti’den de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, “Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp ‘iftira’ diye bağırmasın. İhbarcı CHP’li, itirafçı CHP’li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi” dedi.