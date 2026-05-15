Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Erdoğan “İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız. Doğu-Batı Orta Koridoru’nun önemi anlaşıldı” dedi.

SEVİL NURİYEVA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile başbaşa görüştü. Erdoğan, ayrıca Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na başkanlık etti. İki lider arasında 13 anlaşmaya imza konuldu.

Konuşmasında Çin’den Avrupa’ya uzanacak Orta Koridor’a önemli yer ayıran Erdoğan “İpek Yolu’nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Orta Koridor'un önemi anlaşıldı! Erdoğan: Önümüzdeki dönem Türk Dünyası Yüzyılı olacak

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

Erdoğan şöyle devam etti:

"Coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarı ile yeni köprüler inşa edeceğiz. Türk dünyasının fikirlerini, eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız."

BARIŞ İÇİN ÇABALIYORUZ

Türkiye’nin küresel barış için yaptığı çalışmalara da değinen Erdoğan “Kurallara dayalı uluslararası düzen erozyona uğradı. Bunun en acı örneği Gazze’de yaşananlardır.

İsrail, işlediği suçlarla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz” diye konuştu.

İLK YESEVİ NİŞANI ERDOĞAN’A

Kazakistan tarafından ilk kez verilen Ahmet Yesevi Nişanı’nın ilk kez kendisine tevdi edilmesinden dolayı düzenlenen törende de konuşan Erdoğan “Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev de “Bizler birbirimize gönülden destek veren ülkeleriz. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası itibarı yüksek ülkedir” ifadelerini kullandı.

