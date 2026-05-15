Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yapay zekânın iş dünyasını kökten dönüştüreceğini belirterek insan ve teknolojinin artık stratejik ortak hale geldiğini söyledi. Şahin, 2030’a doğru yapay zekâ işlem gücünün 500 kat artmasının beklendiğini ifade etti. İnnova CEO’su Huzeyfe Yılmaz ise yapay zekânın liderlik ve iş süreçlerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, insan ve teknolojinin içinde bulunulan dönemde rakip değil, stratejik ortak olduğunu belirterek “Kararlar artık sadece insanlar tarafından alınmıyor. Sistemler de sürecin bir parçası. 2030’a doğru giderken, yapay zekâ işlem gücünün 500 kat artması bekleniyor. Bu, iş dünyasının ve çalışma biçimlerinin köklü şekilde yeniden tanımlanması anlamına geliyor” dedi.

Şahin, Türk Telekom’un grup şirketi Innova tarafından düzenlenen “Proje Yönetişimi Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşmada, şirket olarak 185 yılı aşan köklü mirasla Türkiye’nin dijital omurgasını kuran teknoloji gücü olduklarını söyledi.

550 bin kilometreyi aşan fiber ağı, 34,4 milyon haneye ulaşan fiber kapsamayla milyonlarca insanı geleceğe bağlayıp, hayatın dijitalleşmesinde önemli rol oynadıklarını dile getiren Şahin “57 milyon müşterimiz ve 30 bini aşkın çalışanımızla bir telekom operatöründen çok daha fazlasıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, ülkenin dört bir yanında bireylerden kurumlara, kamudan sanayiye kadar dev bir ekosistem yönettiklerini ifade eden Şahin, bunu Türk Telekom Grubunun iştirakleriyle başardıklarının altını çizdi. Şahin, Türk Telekom olarak güçlü teknoloji ekosistemi ve iştiraklerle Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

İnnova CEO’su Huzeyfe Yılmaz ise konuşmasında, yapay zekânın iş süreçleri ve liderlik anlayışı üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek İnnova’nın bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yılmaz “Yapay zekâ iş süreçleri ve liderlik anlayışı üzerinde dönüştürücü etkiye sahip. İnnova olarak, bu süreci yalnızca takip eden değil, yön veren bir yaklaşım ile ilerletmeyi önceliklendiriyoruz” şeklinde konuştu.

