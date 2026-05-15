Suudi Arabistan şirketleri Türkiye’de toplam 5 bin megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımı gerçekleştirecek. İlk etapta Sivas ve Karaman’da kurulacak santraller için 30 yıl alım garantisi verilirken, elektriğin kilovatsaat fiyatının 2 avro/sent olacağı açıklandı.

HABER MERKEZİ- Türkiye’nin yenilenebilir enerji hamlesi uluslararası yatırımlarla hız kazanıyor. Suudi Arabistan şirketlerinin Türkiye’de güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımı yapmasına imkân tanıyan uluslararası anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerde, santrallerden üretilecek elektriğe verilecek alım garantisi ve fiyatlandırma modeli gündeme geldi.

2035 HEDEFİ 100 MİLYAR $

Komisyona bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, elektrikli araçlar, yapay zekâ ve veri merkezlerinin artışıyla birlikte Türkiye’nin elektrik talebinin katlanarak büyüyeceğini hatırlattı.

Demircan, Türkiye’nin 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde toplam 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı amaçladığını ifade ederek “Bu hedef doğrultusunda her yıl en az 10 bin megavatlık yeni rüzgâr ve güneş enerjisi santrali yatırımı yapılması gerekiyor. Bunun için yaklaşık 80 milyar dolarlık üretim yatırımı ile 20 milyar dolarlık iletim altyapısı yatırımına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Demircan, yenilenebilir enerjinin en büyük dezavantajının kesikli enerji sistemi olduğunu belirterek “Bu kadar büyük bir yenilenebilir enerjiyi sisteme soktuğunuzda iletim şebekesinin de yine aynı zamanda geliştirilmesi, esneklik katsayısının artırılması, cevap verebilme yeteneğinin de yükseltilmesi gerekiyor.

Bu nedenle HWDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) dediğimiz yeni bir teknolojiyi de kuracağız, Türkiye’de ilk kez yüksek voltaj doğru akım iletim hatları inşa edeceğiz ve böylece var olan şebekemiz yenilenebilirden çok daha az etkilenecek” diye konuştu.

UCUZ ELEKTRİK DÖNEMİ

Anlaşma kapsamında üretilecek elektriğin kilovatsaat başına 2 avro/sent bedelle alınacağını belirten Demircan “Bu fiyat kesinlikle ucuzdur. Yıllık bazda Sivas’ta 2,6 teravatsaat enerji için 59 milyon avro, Taşeli’nde ise aynı miktar enerji için 52 milyon avro ödeme yapılacak” bilgisini paylaştı.

Yatırımı yapacak şirketle ilgili de bilgi veren Demircan “Gelmesi muhtemel Suud şirketin 15 ülkede 111 varlık portföyüyle 124 milyar dolarlık bir yatırımı ve 100 gigavat kurulu kapasitesi var. Birleşik Arap Emîrlikleri, Umman, Özbekistan, Mısır, Türkiye, Azerbaycan, Endonezya, Güney Afrika’da bu tür yatırımları var” dedi.

