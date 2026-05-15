500 milyon dolarlık krediyle yaklaşık 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturulacağını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkânı sağlayacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek “Geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim” dedi.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısında konuşan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır olduğunu kaydetti.

250 bin kişiye istihdam sağlanacak: 400 bin çiftçi ürününü yeni kanallarla satacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘Türkiye Tarım ve Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi’nin sektörde yeni sayfa açtığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında krediye erişim sorunu yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması konusunu uygulamaya başlayacağız. Yaklaşık 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturulacak. Öngörümüz 250 bin vatandaşımıza istihdam sağlanacak"

CEVDET YILMAZ: YAŞI DÜŞÜRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da tarım sektöründe yaş ortalamasının giderek yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kırsal alana baktığımız zaman 55 yaş üstünün ağırlık kazandığını görüyoruz. Tarım sektöründeki bu gidişatı mutlaka durdurmamız ve geriye doğru çevirmemiz gerekiyor. Bugünün şartlarını dikkate alarak gençleri ve kadınları daha fazla tarıma cezbetme yönünde çok güçlü politikalarımız var. Bunları da hayata geçireceğiz"





