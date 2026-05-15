“40 gün savaştılar, sonucu gördüler”... İran'dan ABD’ye meydan okuyan çıkış
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin savaş tehditlerine meydan okuyarak sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı. "40 gün boyunca savaştılar ve sonucu gördüler" diyen Arakçi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne de sert eleştirilerde bulundu. Bölge güvenliğinin yabancı güçlerle değil komşular arası işbirliğiyle sağlanması gerektiğini hatırlatan Bakan, tehdit diline karşı aynı sertlikte karşılık verileceği mesajını verdi.
- Arakçi, ABD'nin tehditlerine alıştıklarını ve ABD'nin bu tehditlerden sonuç alamayacağını bildiklerini söyledi.
- İranlı yetkili, askeri yöntemlerle çözüm bulmanın mümkün olmadığını, 40 gün süren savaşta bunu gördüklerini belirtti.
- Arakçi, İran'a saygılı konuşanlara aynı dilde karşılık verileceğini ve sorunlara askeri alan dışında çözüm aranması gerektiğini ifade etti.
- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sırasında ABD'nin yanında olduğunu ve mağdur rolü oynayamayacağını savundu.
- İran'ın yalnızca BAE topraklarındaki Amerikan hedeflerine saldırdığını belirtti ve bu konuyu BRICS toplantısında dile getirdiğini söyledi.
- Arakçi, İran ve BAE'nin komşu olduğunu, güvenliği yabancı ülkelerle değil, birbirleriyle işbirliğinde görmeleri gerektiğini değerlendirdi.
Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini hedef aldı. Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Arakçi, tehditlere alışkın olduklarını söyleyip gözdağı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin sorulması üzerine Erakçi, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.
"40 GÜN SAVAŞTILAR, SONUCU GÖRDÜLER"
Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Arakçi, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler.
İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." dedi.
BAE'YE ELEŞTİRİ: MAĞDUR ROLÜ OYNADILAR
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırdığını ve bu konuda kesin delillere sahip olduklarını kaydeden Arakçi, "Birleşik Arap Emirlikleri, bu savaşta ABD'nin yanındaydı ve mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez. İran yalnızca Emirlikler topraklarındaki Amerikan hedeflerine saldırdı. Bu konuyu da BRICS toplantısında dile getirdim." diye konuştu.
İranlı Bakan, "Biz ve Birleşik Arap Emirlikleri komşuyuz, geçmişte birlikte yaşadık ve gelecekte de birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle bakış açımızı değiştirmeli ve güvenliği yabancı ülkelerle değil, birbirimizle işbirliğinde görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.