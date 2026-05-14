“Espiyonaj” adlı dizide Düzyatan ile Hafızoğlu, Türk ve İsrail istihbarat servislerine karşılıklı olarak sızmış, çift taraflı ajan rollerini canlandıracaklar. Düzyatan “Judas” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

MURAT ÖZTEKİN - Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Yalçın Hafızoğlu’nun başrollerini paylaşacağı yeni bir casusluk dizisi için hazırlıklar başladı. NetVizyon imzasını taşıyan “Espiyonaj” adlı yapımın çekimlerinin 21 Mayıs’ta başlayacağı öğrenildi.

Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü’nün, yönetmenliğini ise Onur Tan’ın üstlendiği dizinin TRT’nin dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizide millî güvenlik ve istihbarat dünyasını merkezine alan bir hikâye işleniyor. Son yıllarda Türkiye’de sıkça gündeme gelen İsrail istihbarat ajansı MOSSAD’ın faaliyetlerine de hikâyede yer verileceği öğrenildi.

İKİ “KÖSTEBEK”

10 bölümden oluşacak yapımdaki kurgusal hikâyede Düzyatan ile Hafızoğlu, Türk ve İsrail istihbarat servislerine karşılıklı olarak sızmış, çift taraflı ajan rollerini canlandıracaklar. Düzyatan “Judas”, Hafızoğlu ise “Alaca” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl gibi isimler de yer alacak.

Senaryosu Başak Angigün ve Alphan Dikmen tarafından kaleme alınan dizinin aksiyon ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekmesi hedefleniyor.

Yalçın Hafızoğlu

DİZİLERDE YENİ DÖNEM

Son dönemde şiddet içeriği sebebiyle eleştirilerin odağına yerleşen Türk dizi sektörünün farklı konulara yöneldiği görülüyor. Önümüzdeki aylarda yeni projelerin de duyurulması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası