Yeni düzenleme ile takviye gıdalar için komisyon kurulacak. Bu komisyon takviye ürünlerin Sağlık Bakanlığının mı yoksa Tarım Bakanlığının mı onayına tabi olacağına karar verecek. Düzenlemeyle mevcut ürünlere altı ay içinde başvuru mecburiyeti getirilirken, onay alamayan ürünlerin izinleri iptal edilerek imha edilecek.

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa teklifi taslağıyla, takviye edici gıdaların üretiminden satışına kadar tüm süreçlerde yeni bir döneme geçilmesi planlanıyor. Taslağa göre, takviye edici gıdaların hangi bakanlığın onayına tabi olacağına karar verecek yeni bir “Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” kurulacak. Komisyon kararına göre bazı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığının, bazıları ise Sağlık Bakanlığının denetim ve onay yetkisine bırakılacak.

Takviye edici gıdalarda izinler sil baştan! Çifte Bakanlık denetimi geliyor

Komisyon, takviye edici gıdalardaki etken maddelerin halk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek hangi ürünün hangi bakanlığın yetkisinde olacağını belirleyecek. Taslakta, özellikle “ilaca benzer farmasötik (tıbbi ilaç) formlarda” piyasaya sunulan takviye edici gıdaların kontrolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Gerekçede, bu ürünlerin sağlık etkisi amacıyla kullanılması sebebiyle tüketici sağlığına yönelik risklerin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Üretim, ithalat, ihracat, tanıtım, satış ve denetim süreçlerinde etkinliğin artırılacağı ifade edildi.

Taslakla birlikte Sağlık Bakanlığının yetki alanına giren ürünlerde idari yaptırım uygulama yetkisi de genişletiliyor. Buna göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile mahallî mülki amirler, Sağlık Bakanlığının onayına tabi ürünler için para cezası ve diğer yaptırımları uygulayabilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise piyasadaki mevcut ürünlere ilişkin geçiş süreci oldu. Taslağa göre, yürürlük tarihinden önce onay alan tüm takviye edici gıdalar için altı ay içinde yeni kurulacak komisyona başvuru yapılması zorunlu hâle getirilecek. Süresi içinde başvuru yapılmayan ürünlerin mevcut onayları iptal edilecek. Komisyonun Sağlık Bakanlığının yetkisine bırakacağı ürünler için ayrıca bakanlık onayı gerekecek. Bakanlığın onay vermemesi hâlinde ürünlerin mevcut izinleri iptal edilecek. Onayı iptal edilen ürünlerin piyasadan toplatılması ve imha edilmesi de düzenleme kapsamında yer aldı. Taslak düzenleme, özellikle vitamin, mineral, bitkisel destek ürünleri ve özel tıbbi amaçlı gıdalar pazarında denetim mekanizmasını yeniden şekillendirecek adım olarak değerlendiriliyor.





