Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 24 ay geri ödemesiz 10 milyon liraya kadar destek paketini değerlendiren sektör temsilcileri, artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçiye üretimini büyütme yolunda büyük katkı sağlayacağı ifade edilen desteği ‘müjde’ olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda çiftçilere yönelik müjdeleri duyurdu. Tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemeyi amaçlayan yeni finansman modeli kapsamında 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar kredi imkânı sağlanacak. Açıklanan pakete göre hibe destekleri de genişletilecek.

Sektör temsilcileri, paketi müjde olarak değerlendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi”nin sektör için müjde niteliği taşıdığını bildirdi.

Kestelli, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Çiftçiler Günü’nde açıkladığı projenin tarımda devrim oluşturabilecek bir çalışma olduğunu belirtti.

TARIMA İLGİYİ ARTIRACAK

Projeyi değerli bulduklarını ifade eden Kestelli, “Proje, sektörde faaliyet gösteren ve tarıma ilgi duyan herkes için önemli bir müjde niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.

Işınsu Kestelli, açıklanan destek ve dönüşüm projesinin hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

“Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanının kolaylaştırılması, 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkânlarının tesis edilmesi, inşaat ve makine ekipman yatırımlarına verilecek destekler tarım sektörüne olan ilgiyi muazzam ölçüde artıracaktır. Ayrıca önümüzdeki 10 yıl için tarıma toplam 5,3 milyar dolarlık finansman paketi ayrılması, Kredi Garanti Fonu’nun da dâhil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayan çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması, Türk tarımının yarınlara daha umutla bakmasını sağlayarak hem ihracatta artışı hem de iç piyasada rahatlamayı beraberinde getirecektir.”

