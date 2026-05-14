Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın gelişmesi için 2025 yılında 49,5 milyon liralık tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 2018’den bu yana tarıma yapılan destek ise 965 milyon lirayı geçti...

Ülkemizin tarım merkezlerinden olan Konya’da, çiftçilere tohumdan fideye, gübreden sulamaya kadar birçok alanda milyonlarca liralık destekler sağlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde tarımın kalkınması ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla 2025 yılında 49,5 milyon liralık tarımsal destek ve küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiftçiyi ve üreticiyi desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Tarımda kendine yeten ülkeyiz

Kırsalda üretimin sürdürülebilir olması için çiftçilere birçok alanda destek sağladıklarını belirten Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla şehrimiz genelindeki çiftçilerimize ve üreticilerimize 2025 yılında 138 bin 184 adet fide ve fidan desteği sağladık. 2018 yılından bu yana çiftçimize sağladığımız fidan ve fide desteğinin sayısı 23 milyon 226 bin adet oldu. 2025 yılında toplam tarımsal destekleme rakamımız 24 milyon 575 bin lira olarak gerçekleşti. 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Amacımız; toprağına sahip çıkan, üreten ve kazanan bir Konya’yı geleceğe taşımak. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’mızın bereketli topraklarını birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ SERTİFİKALI MERCİMEK TOHUMU

Başkan Altay, tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını üretime kazandırmak ve çiftçilerin gelirini artırmak için geçtiğimiz yıl ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumları dağıttıklarını aktardı. Başkan Altay, “2025 yılında üreticimize 247 bin 360 kilogram Macar fiği, nohut, mercimek, aspir ve safran soğanı olarak tohum desteklemesi yaptık” dedi.

Tarımın gelişmesine 965 milyon lira katkı

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu yıl çiftçilere badem, ceviz, erik, ayva, kestane, sumak, Antep fıstığı ve cennet hurması fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Bugün de merkez mahallelerimizde bulunan çiftçilerimiz için erik ve badem fidanlarını dağıtacağız. Fidanlarımızı saksılı bir şekilde veriyoruz. Amaç burada vatandaşımızın daha az emek sarf ederek daha çok gelir elde etmesi ve daha az su kullanılması. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay, ayrıca bu yıl Konyalı üreticilere 265 bin kilogram Macar fiği, mercimek, aspir, nohut tohumu desteğinde bulunduklarını belirterek, “Bu yıl elhamdülillah, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yağışlar çok iyi. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

SULAMA YATIRIMINA KOP DESTEKLİ 596 MİLYON LİRA

Konya’nın küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden olduğunu hatırlatan Başkan Altay, bu kapsamda sulama yatırımlarına titizlikle devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“2025 yılı yatırımlarımız kapsamında Cihanbeyli ilçemizin Hodoğlu Mahallesi’ndeki tarihî Azak Çeşmesi kaynağı, hayvan içme suyu tesisi olarak yenilenip, kapasitesi artırılarak çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Meram ilçemizin Çukurçimen ve Kilistra mahallelerinde ise açık kanal olarak kullanılan tarımsal sulama tesisleri 6,5 kilometrelik boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisine çevrildi. Burada daha sağlıklı sulama ve su kaybını minimize etmeyi amaçladık. Yine Taşkent ilçemizin Keçimen Mahallesi’ne yeni sulama alanı açılarak bent ve 3,8 kilometre boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisi yapılması planlandı ve ihale süreci tamamlandı. Ayrıca Ilgın ilçemizin Harmanyazı Mahallesi’nde pompajlı kapalı sistem sulama tesisi tamamlanarak bölge halkının tarımsal faaliyetlerine katkı sağladı. 16,5 kilometrelik hattın boruları döşendi ve 1.000 metreküplük depo hazır hâle getirildi. 2025 yılında hazırlanan projelerin şu ana kadar yüzde 40’ını tamamladık, kalan kısmını ise inşallah 2026’da tamamlayacağız. 2025 yılında KOP desteğiyle sulama yatırımlarına harcadığımız rakam 67 milyon lira oldu.”

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana KOP desteğiyle 66 adet küçük ölçekli sulama yatırımı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte sulama yatırımlarının tutarının güncel bedelle 596 milyon lira olduğunu aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası