Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminin transfer görüşmelerinde ilerleme kaydettiği Salah ile ilgili başkan adayları Yıldırım ve Safi'ye bilgi verdiği ve sarı lacivertlilerin oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, seçim kararı öncesi gelecek sezon için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelere başlamış ve ilerleme sağlamıştı.

ADAYLAR GÖRÜŞMEYİ DEVAM ETTİRDİ

Sarı lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları görüşmeleri yürütmüş, olağanüstü genel kurul kararı alınması sonrası süreç durmuştu. Yönetimin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye süreçle ilgili bilgi verdiği ve her iki adayın da dünyaca ünlü yıldızla görüşmeleri devam ettirdiği iddia edildi.

Mohamed Salah

ASTRONOMİK TEKLİFE "EVET" DEDİ

Mısır basını, Fenerbahçe'nin görüşme yürüttüğü isimlerden birinin Mohamed Salah olduğunu ve sarı lacivertli ekibin Liverpool'dan ayrılacak olan yıldız isme astronomik bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yaptığı 20 milyon avroluk 3 yıllık teklife "evet" dediği öne sürüldü. Haberde, Mısırlı yıldızla anlaşmaya varan başkan adayının ismi belirtilmedi.

DİĞER TEKLİFLERİ DE DEĞERLENDİRECEK

Salah’ın, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeye sıcak baktığı ancak gelebilecek başka teklifleri de dinlemek için süre istediği kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, 6-7 Haziran’daki genel kurula kadar diğer talipleriyle görüşecek.

