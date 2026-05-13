Almanya'da Domenico Tedesco sürprizi: Sezon başında göreve başlayabilir
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un, Teknik Direktör Albert Riera ile yollarını ayırması durumunda yerine Domenico Tedesco'yu getirebileceği belirtildi.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen ancak beklentileri karşılayamayan Teknik Direktör Albert Riera ile yolların ayrılması gündemde.
DOMENICO TEDESCO DA LİSTEDE
Frankfurt, Albert Riera için ayrılık ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Alman basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor. 40 yaşındaki teknik adam, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası'nı da kazanan Tedesco için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Tedesco, sarı lacivertliler Süper Kupa'yı kaldırmış, şampiyonluğu kaçırsa da taraftarın büyük sevgisini kazanmıştı.