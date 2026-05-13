Championship play-off yarı finalinde Millwall'u eleyen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 23 Mayıs'ta Wembley Stadı'ndaki finalde Southampton ile Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek. "Çok büyük krizde olan, ümitsiz bir kulüp bulduk" diyen Ilıcalı, Ocak 2022'de başlayan Hull City hikayesini anlattı. Fenerbahçe taraftarı olan ve bir yıl yöneticilik yapan 56 yaşındaki iş adamı; Jose Mourinho, Vitor Pereira, Anderson Talisca ve Domenico Tedesco hakkında çarpıcı açıklamalar da yaptı.

Fenerbahçe'de Haziran 2024-Haziran 2025 tarihleri arasında "asbaşkanlık" görevinde bulunan Acun Ilıcalı, hem sarı-lacivertli kulüpteki yöneticilik günlerini hem de Premier Lig'e bir adım uzaklıktaki Championship ekibi Hull City'yi anlattı. Kırgın olduğunu vurgulayan Ilıcalı, Süper Lig'de 12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken ve 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek Fenerbahçe hakkında, "Kendi içimizdeki düşmanların dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm" itirafında bulundu.

"ÜMİTSİZ BİR KULÜP BULDUK" Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı'nın, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalardan satır başları şöyle: "Hull City'de 4 yılı biraz geçti, böyle bir yatırım yapmaya karar verdim. Futbola olan düşkünlüğümü biliyorsun. Spor muhabiri olarak mesleğe başladım. O yüzden futbol içinde yıllarımı geçirdim. Televizyon-eğlence sektörüne geçtikten sonra futbola olan tutkum devam etti. Yıllar sonra açıkçası 'Acun Firarda' dönemine dönmek isterim. Hayatımda aynı sene, aynı şeyi yapmaktan çok daralan biriyim. Dedim ki 'Bu işte sıfırdan başlayarak, futbol yöneticiliği, futbol kulüp sahibi olma konusunda 'Acun Firarda' dönemine dönelim, oradan yukarı çıkmaya çalışalım'. Araştırdığımızda o dönem İngiltere'de çok büyük krizde olan, son derece maddi sıkıntıda olan, ümitsiz bir kulüp bulduk. Gittim sahibiyle tanıştım, çok tatlı bir adamdı. Şehri, insanlarını çok sevdim. Gezdiğim zaman iyi hissettim. Sonra da kulübü aldım. Kulübü aldığımda 21'inci sıradaydı. Belki de küme düşecekti, yüzde 50-yüzde 50 veriyorlardı.

DEVLERLE DANS! "Hocamız Şota (Arveladze) ile takımı ligde tuttuk. Championship'te son 3 yılda garip şeyler olmaya başladı. Amerikanın en büyük zenginleri, Championship'e kafayı taktı. Tom Brady, Silikon Vadisi zenginleri başka kulüpler aldı. Biz pandemi sonrasında kulübü aldık. Ama kulüpler o kadar büyük sahiplere ulaştı ki iş 'devlerle dans'a dönüştü. Yaz başında Fenerbahçe'den ayrılınca Hull City taraftarlarıyla görüşme yaptım ve onlara söz verdim. Taraftar bana kırgındı, sözümün ardından mutlu oldular. Transferlerin bir çoğuna girmem gerekiyordu. Oyuncuları ikna etmek gerekiyordu. Kimse 21'inci bitiren takıma gelmek istemiyor ki! Orada da kendi enerjimi kullandım. Kayserispor'un hocasını getirdik. Kimse inanmadı, 1'e 30, 1'e 40 veriyor bahisler. Bahislere göre rakibini anlıyorsun. Kimsenin 'Olmaz' dediği dönemde iyi bir futbol oynamaya başladık. Transferlerimiz iş yapt. Hocamızla kimyamız tuttu. Çocuklarla da her gün beraberiz. En pahalı oyuncuları almadık ama karakteri en güzel çocukları bir araya getirdik. Allah bize buraları nasip etti. 'Play-Off'a kalamaz' dediler, kaldık. Sonra 'elenir' dediler. İnşallah şimdi de 'Finali alamaz' derler, bir bakarsın Premier Lig'e çıkarız."

"TÜRKİYE'DE LİG ADİL DEĞİL" "Ali (Koç) başkanımız beni Fenerbahçe'ye davet etmişti, büyük bir onurdu. Büyük de bir riskti. Takımın haklarını savunmanız gerekiyordu. Korkmadım, her şeyimi de verdim. Geriye baktığımda daha fazla ne kadar verebilirdim bilmiyorum. Başkanımızla da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bana o dönem güven verdi. Kulüp yönetimi konusunda da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Kulübün 1 lirasını bile kendi parasından daha değerli gören, 24 saatini kulübe veren bir başkan vardı. Ben hesap konusunda biraz daha rahatımdır ama maddi olarak kulübün güçlü olması gerektiğini net olarak onunla tecrübe ettim. Çok güzel günlerimiz oldu ama nasip olmadı. Ben şahsen Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Sportif başarısızlık var ama 'Adil bir sistem var mı?' diyorsanız, çok adil olduğunu düşünmüyorum. Yabancı hakem gelmesi lazım Türkiye'ye. Türk hakemlerin yaptığı skandalları seyretmekten ya sinir hastası olursunuz ya akıl hastası! 'Bu hakemlerin acil bir şekilde uzaklaşması lazım' diye çok direttim. Çok ısrar ettik. Yabancı VAR'ın gelmesini istedik, ki başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın da tahammülü çok az vardı. Başkanımızın 7'nci yılında geldim. Açıkçası sezon sonu da moralim bozuldu. Bir ekip çalışması bu. Burada ise tek karar vericiyim. Kendi dünyamı kurabiliyorum, kendi isteklerimi yapabiliyorum. Doğru bir ekiple, onların dediklerini kafamdaki süzgeçten geçiriyorum. Fenerbahçe ile buranın çok alakası yok. Fenerbahçe'de gemi çok büyük, stres çok büyük. Basın desen, hayatımın en büyük şoklarını yaşadım. Taraftarlarımız hoşgörüsüz artık. Sosyal medya desen midem bulanıyor. Her türlü zararı gördüm. Bu tip büyük takımlara insanlar kendi popülaritesini artırmak için geliyorlar. Bizim kulübe de birçok kulübe, durum bu. Bizdeki durumda Ali Başkan da ben de kendimizden veriyorduk, bir şey almıyorduk. Verdikten sonra da bazı hayal kırıklıkları oldu. Artık buraya odaklandım."

"HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ" "Herkes Premier Lig'e çıkarsak 300 milyon euroya takmış. '300 milyon kazanacak...' Ben ne kazansam para yüzünden mutlu olurum, ne kaybetsem mutsuz olurum. Hayatımda hiçbir hamlemi para odaklı yapmadım zaten. Öyle olsaydı zaten buralara gelemezdim. Geçersem benim hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bu imkansız mı dersen Leicester City bunu yaptı. Onlara nasip oldu. İmkansız mı değil. Çok mu zor? Çok çok zor. Bizim play-off finali oynamamızdan daha mı zor dersen, o kadar zor. Ama sen doğru takımı oraları da zorlayabilirsin."

"TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİNDEN DEĞİLİM" "Bir zamanlar hakkımda abuk subuk suçlamalar vardı, 'Acun nasıl böyle oldu?' diye. Bu sefer de Premier Lig'e çıkarsak, benim hakkımda konuşan şahıslardan yine açıklamalar bekliyorum. 'Acun, Premier Lig'e çıktı, neler dönüyor orada. Baronlar öyle mi karar verdi? Teşkilat mı yaptı?' diyecekler, merakla bekliyorum. Hakkımda 'Batıyor, batıyor...' söylemleri. Neden böyle düşünüyorlar bilmiyorum. Ama bununla da yaşamak zorundasın. Bana babamdan, rahmetli annemden bir şey kalmadı. Kendi dişimle tırnağımla yaptım. O yüzden de tabii ki büyük bir medya-prodüksiyon şirketiyiz. İnanılmaz derecede zengin bir hayat yaşamıyoruz. İşi büyütmeye çalışıp yavaş yavaş büyümeye çalışan bir şirketiz. Rahat olsunlar, Türkiye'nin en zenginlerinden biri ben değilim, o konuda temennilerde bulunanlar rahat olabilir."

"KENDİ CAMİAMA KIRILDIM" "Fenerbahçe sayfasını kapattın mı?" sorusuna Ilıcalı, "Fenerbahçe konusunda seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Söyleyeceğim her konu Hull City'nin önüne geçecek. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ben kırgınım. Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamızdan kırıldım. Kendi içimizdeki düşmanların dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm. Maalesef Fenerbahçe'nin asıl problemi kendi içindeki düşmanları. Talisca 30 gol atıyor ve tartışılabiliyor mesela! Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Vitor Pereira diye bir adam geldi, ilk senesinde en büyük kadroyla şampiyon yapamadı. Tekrar geldi, Kasım-Aralık'ta 15 puan fark yedik Trabzonspor'dan. Bugün 'Pereira çok iyiydi' derler. Maalesef bu seneki hocamız başarılı olamadı. Beraberlik kabul edilmeyen bir sonuç. Karakterine hiçbir şey demiyorum. Ancak 'Bu hoca kalmalıydı' diyenler var. Kendi dünyamda, bundan uzak olduğum için Hull City ile final oynuyorum. Yoksa Hull City'de de böyle bir kitle olsa 'Onu yapma, bunu yapma, bunu yaptın, şunu yaptın, Allah cezanı versin' burada da başarım tartışılır yani. Fenerbahçe'de en önemli engelimiz kendimiz. Birlik-beraberlik olursak başarılı oluruz" cevabını verdi.

MOURINHO SÖZLERİ Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho'nun, İspanyol devi Real Madrid'in başına geçeceği haberlerinin hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı, "Bir marka sonuçta. Birçok kulübe gidebilir. Kariyer olarak dünyanın en başarılı aktif hocalarından bir tanesi. Fenerbahçe'deki başarısızlığı onun için bir dezavantaj oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

