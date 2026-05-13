Norovirüs endişesiyle Bordeaux'da kruvaziyer gemisinde 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla birbirinden farklı risk düzeylerine sahip olduğunu vurgularken virüsün 2 karakteristik belirtisine dikkat çekiyor. Peki, Norovirüs nedir, nasıl bulaşır? Norovirüs belirtileri neler?

Hantavirüsle ilgili endişeler sürerken bu kez Fransa’dan gelen haberlerde norovirüs alarmı dikkat çekti. Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde görülen vakalar sonrası bir yolcunun hayatını kaybettiği açıklanırken, 1700’den fazla kişi gemide karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, yaklaşık 50 kişide norovirüs belirtilerinin tespit edildiğini duyurdu.



NOROVİRÜS NEDİR? Norovirüs, dünya genelinde akut gastroenteritin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Virüs; ani kusma, ishal, mide krampları ve mide bulantısına yol açıyor. Özellikle kruvaziyer gemileri, okullar, hastaneler ve bakım evleri gibi kalabalık ve kapalı alanlarda hızla yayılıyor. Kirli yüzeylerde günlerce canlı kalabilmesi ve enfeksiyon için çok az miktarda virüsün yeterli olması nedeniyle salgınların kontrol altına alınması oldukça zor oluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre norovirüs, her yıl milyonlarca gıda kaynaklı hastalık vakasına neden oluyor ve dünya çapında kusma ile ishalin en yaygın sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Vakaların çoğu birkaç gün içinde iyileşse de özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde sıvı kaybı ciddi risk oluşturabiliyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ CDC verilerine göre norovirüsün en yaygın belirtileri arasında ani başlayan kusma ve ishal bulunuyor. Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra aniden ortaya çıkıyor. En yaygın belirtiler şöyle sıralanıyor: Mide bulantısı

Kusma

Sulu ishal

Mide krampları

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve vücut ağrıları Bazı kişilerde aşırı sıvı kaybına bağlı halsizlik ve susuzluk görülebiliyor. Sağlıklı bireylerin çoğu 1 ila 3 gün içinde iyileşse de risk grubundaki kişilerde hastalık ağır seyredebilir.



NOROVİRÜS BULAŞMA YOLLARI Virüs şu yollarla bulaşabiliyor: Kirlenmiş gıda tüketmek

Kirlenmiş su içmek

Kontamine yüzeylere dokunduktan sonra ağıza temas etmek

Enfekte bir kişinin bakımını yapmak

Ortak çatal, kaşık veya hayat alanı kullanmak

Uzmanlar, virüsün yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiğini ve birçok yaygın dezenfektana karşı direnç gösterebildiğini belirtiyor. Ayrıca belirtiler geçse bile kişilerin bir süre daha bulaştırıcı olmaya devam ettiği vurgulanıyor.

