Starmer kabinesinde yaprak dökümü hız kesmiyor. Miatta Fahnbulleh, Jess Philips ve Alex Davies-Johnes’un istifalarının ardından gözler Sağlık Bakanı Wes Streeting’e çevrildi.

Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından parti içindeki otoritesinde hezimeti yaşayan İngiltere Başbakanı Starmer, kabinesinden yükselen istifa sesleriyle köşeye sıkıştı.

KABİNEDE İSTİFA DALGASI: SIRA SAĞLIK BAKANINDA MI?

Başbakan’a yönelik "görevi bırak" çağrısı yapan milletvekili sayısı 89’a ulaşmıştı.

Miatta Fahnbulleh, Jess Philips ve Alex Davies-Johnes’un istifalarının ardından gözler Sağlık Bakanı Wes Streeting’e çevrildi.

Sky News’e konuşan Streeting’e yakın kaynaklar, Bakan’ın istifa ederek Keir Starmer’a karşı İşçi Partisi liderliği için yarışmaya hazırlandığını öne sürdü.

Downing Street 10 Numara’da Starmer ile sadece 16 dakika görüşen Streeting’in, Kral’ın konuşmasını beklediği ve ardından hamlesini yapacağı iddia ediliyor.

İngiltere hükümetinde yaprak dökümü: 4 Bakan istifa etti, Türk kökenli Nesil Çalışkan Bakan oldu!

SENDİKALAR AYAĞA KALKTI

İşçi Partisi’nin en büyük destekçisi olan 11 sendika, ortak bir bildiri yayımlayarak Starmer’a olan güvenin bittiğini duyurdu.

Kral 3. Charles, yeni yasama dönemi açılış konuşmasını gerçekleştirdiği başkent Londra'daki parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda düzenlenen törene katıldı.

KRAL NE SÖYLEDİ?

Hükümet krizinin gölgesinde parlamentonun yeni yasama yılını açan Kral III. Charles, "istikrarsızlaşan dünyaya güçle cevap vereceğiz" dedi. Kral’ın konuşmasında öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Giderek daha tehlikeli ve istikrarsız hale gelen dünya Birleşik Krallık’ı tehdit ediyor; Ortadoğu’daki çatışma bunun en son örneği.

Hükümetim bu dünyaya güçle cevap verecek ve herkes için adil bir ülke oluşturmayı hedefleyecektir. Bakanlarım, Birleşik Krallık’ın enerji, savunma ve ekonomik güvenliğini uzun vadede koruyacak kararlar alacak. İngiliz değerleri olan nezaket, hoşgörü ve farklılıklara saygı ortak bayrak altında savunulacak. Antisemitizmle mücadele etmek ve tüm toplulukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için acil önlemler alınacak.

UKRAYNA VE NATO

İngiltere, Ukrayna’ya olan desteğini sürdürecek ve NATO müttefiklerine olan bağlılığını savunma harcamalarını artırarak perçinleyecek."

İngiltere hükümetinde yaprak dökümü: 4 Bakan istifa etti, Türk kökenli Nesil Çalışkan Bakan oldu!

Öte yandan Kral Charles İran ve vekil güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı yeni bir yasa tasarısı hazırlandığına dikkat çekti.

İngiltere hükümeti de "yabancı devlet kurumları ve vekil unsurlardan kaynaklanan artan tehditle mücadele edebilmek” amacıyla yeni bir yasa tasarısının sunulacağını doğrularken, bunun özellikle İran Devrim Muhafızları’nı hedef aldığı öne sürüldü.

İngiltere hükümetinde yaprak dökümü: 4 Bakan istifa etti, Türk kökenli Nesil Çalışkan Bakan oldu!

SARAY'DA "REHİN" GELENEĞİ

İngiliz parlamento geleneği gereği, Kral parlamentoya giderken bir milletvekili Buckingham Sarayı’nda sembolik olarak "rehin" tutuldu. Öte yandan Başbakan Keir Starmer’ın Kral’ın konuşması için Downing Street’ten ayrıldığı sırada başlayan şiddetli yağmur, İngiliz basınında "liderlik krizinin sembolü" şeklinde tasvir edildi.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ise, "Başbakan istifa etse bile bu Kral’ın konuşmasıdır, süreç devam eder" yorumunu paylaştı.

İngiltere hükümetinde yaprak dökümü: 4 Bakan istifa etti, Türk kökenli Nesil Çalışkan Bakan oldu!

İNGİLTERE'DE TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ DEVLET BAKANI OLARAK ATANDI

İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan yeni isimleri onaylarken, atananlar arasında Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan da yer aldı.

Türk kökenli Barking milletvekili Nesil Çalışkan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığında görevli Devlet Bakanlarından biri olarak atandı.

Çalışkan'ın hangi sorumluluklara sahip olacağı henüz açıklanmadı.

Natalie Fleet İçişleri Bakanlığı, Catherine Atkinson Adalet Bakanlığı, Preet Kaur ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki devlet bakanlıklarına getirildi.

İngiltere hükümetinde yaprak dökümü: 4 Bakan istifa etti, Türk kökenli Nesil Çalışkan Bakan oldu!

İngiltere'de bakanlıkların sorumluluk alanındaki farklı görevleri yerine getiren siyasiler "Devlet Bakanı" olarak anılıyor. Bakan yardımcılığına da karşılık gelen bu görevleri yürütecek kişiler Başbakan tarafından seçilirken, atamalar Kral'ın onayından geçiyor.

Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak 1988’de Londra’da doğan Çalışkan, daha önce Londra’nın Enfield ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Çalışkan, 29 yaşında başkan seçilerek bu göreve gelen en genç kadın olmuştu.

SANDIKTAN AŞIRI SAĞ ÇIKMIŞTI

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Seçimlerde yenilgiye uğrayan iktidar partisinde 93 milletvekili Başbakan Starmer'ın istifasını talep etmiş, bunlar arasında yer alan 4 devlet bakanı kendi görevlerinden ayrılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası