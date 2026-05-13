Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından mayıs enflasyonuna dair toplanan ilk verilere göre, bu ay TÜFE’nin %1,42 olarak gerçekleşebileceği tahmin edildi. Enflasyonun bu beklentiye paralel gelmesi halinde 5 aylık TÜFE yaklaşık %16,27’ye çıkmış olacak. Böylece emekliler de ilk 5 ayda bu oranda bir zam farkına hak kazanacak. Kurban Bayramı etkisiyle mayısta aylık TÜFE’nin, ilk tahminlere göre bir miktar daha artabileceği de ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de enflasyon nisanda %4,18 olarak gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon aynı dönemde %32,37 seviyesine yükselmişti. Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisi, geçen ay daha net ortaya çıkmış ve enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti. Dikkatler mayıs enflasyonuna çevrilirken, ilk tahminler de gelmeye başladı.

MAYIS TÜFE İÇİN İLK TAHMİN

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından mayıs enflasyonuna dair toplanan ilk fiyatlara göre, bu ay TÜFE’nin ortalama %1,42 olarak gerçekleşebileceği öngörüldü. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, “Nisanda enflasyona yüksek katkı yapan bazı gıda ve enerji kalemlerinde fiyat düşüşleri var. Buna karşılık çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkileri görülüyor” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI ETKİSİ

Nisandaki yüksek seyrin ardından mayısta aylık enflasyonun hızla gerilemesinin, “şokun yayılımı” açısından olumlu olacağı tespitinde bulunan Çağrı Sarıkaya, “Ayın geri kalan kısmında, başta gıda ve ulaştırmada olmak üzere bayram kaynaklı ilave enflasyon görülebilir. İkinci ve nihai raporlamamızda bunları da gözlemlemiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

4 AYLIK ZAM FARKI %14,64

Bu arada mayıs verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yarı yıl maaş zammı öncesinde gelecek son 2 enflasyon rakamından biri olması bakımından da dikkatle takip ediliyor. İlk 4 aylık dönemde emekliler %14,64 oranında maaş zammına hak kazanmıştı. Mayıs ve haziranda gelecek aylık TÜFE verilerinin ardından, emekli maaşları için temmuz ayında uygulanacak yarı yıl zammı da netleşmiş olacak.

5 AYLIK FARK KAÇ OLACAK?

İlk tahminlere paralel olacak şekilde bu ay TÜFE’nin %1,42 gelmesi halinde, 5 aylık enflasyon da yaklaşık %16,27’ye çıkmış olacak. Böylece emekliler de 5 ayda bu oranda bir zam farkına ulaşacak.

Piyasalarda dikkatler bir yandan yarın açıklanacak TCMB’nin ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Yüksek gelen verilerin ardından Merkez Bankasının da hedeflerini yukarı revize etmesi bekleniyor.

