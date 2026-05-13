İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ‘siyasal casusluk’ suçundan açılan davada cumhuriyet savcısı 4 sanığın da tutukluluk halinin devamını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Nacati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davada üçüncü celse bugün görülüyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara mütalaada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu savunuldu. Aynı zamanda atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süreyle atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olduğu belirtildi.

Mahkeme önümüzdeki saatlerde bir ara karar açıklayacak.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Geçen yıl temmuz ayında casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetinde bulunduğu, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği öne sürülmüştü.

Bu kapsamda iddianame hazırlanmış, iddianamede Gün'e ait dijital materyaller, yazışmalar ve ifadeler yer almıştı.

İmamoğlu davanın siyasi olduğunu savunmuştu. Dosya kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmış, sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu TELE1'e kayyum atanmıştı.

