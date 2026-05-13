Galatasaray'da 2014-2018 yılları arasında top koşturan, son olarak İzmir Çoruhlu FK forması giyen Yasin Öztekin, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor’a transfer olduğu yönünde çıkan haberlerle gündem oldu. 39 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddialara cevap verdi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'de mücadele eden Yasin Öztekin, transfer iddiasıyla gündeme geldi. 39 yaşındaki kanat oyuncusunun, yeni sezon öncesinde kulüp ve şirket yönetimini İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun devraldığı Uşakspor’a transfer olduğu öne sürüldü.

Yasin Öztekin, Ocak 2026'da İzmir Çoruhlu FK'ye transfer olmuştu.

YASİN ÖZTEKİN'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken; Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Yasin Öztekin, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

Deneyimli oyuncu, "Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Uşakspor ile anlaşma sağladığıma dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki ilgili kulüple herhangi bir resmi anlaşmam bulunmamaktadır. Tarafımdan onaylanmayan bu tür paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

