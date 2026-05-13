"39 yaşında imzayı attı" iddiası: Galatasaray'ın eski yıldızından transfer cevabı
Galatasaray'da 2014-2018 yılları arasında top koşturan, son olarak İzmir Çoruhlu FK forması giyen Yasin Öztekin, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor’a transfer olduğu yönünde çıkan haberlerle gündem oldu. 39 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddialara cevap verdi.
- Galatasaray'da 2014-2018 yılları arasında forma giyen Yasin Öztekin, son olarak İzmir Çoruhlu FK'de mücadele etti.
- 39 yaşındaki futbolcu, Uşakspor'a transfer olduğu iddialarına cevap verdi.
- Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uşakspor ile herhangi bir resmi anlaşmasının bulunmadığını belirtti.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'de mücadele eden Yasin Öztekin, transfer iddiasıyla gündeme geldi. 39 yaşındaki kanat oyuncusunun, yeni sezon öncesinde kulüp ve şirket yönetimini İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun devraldığı Uşakspor’a transfer olduğu öne sürüldü.
YASİN ÖZTEKİN'DEN AÇIKLAMA
Söz konusu iddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken; Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.
Deneyimli oyuncu, "Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Uşakspor ile anlaşma sağladığıma dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki ilgili kulüple herhangi bir resmi anlaşmam bulunmamaktadır. Tarafımdan onaylanmayan bu tür paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.