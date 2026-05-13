Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Somali’deki askeri varlığını "iç siyasete müdahale" olarak yansıtan iddiaları yalanladı.

Somali’de Türkiye’nin nüfuzunu zedelemeyi hedefleyen ve sosyal medyada yayılan "Türkiye Somali muhalefetini baskı altına alıyor" iddialarına karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yayınladı.

"TÜRK ASKERLERİNİN SİYASİ DİNAMİKLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan, "Türkiye’nin Somali’deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu, askeri unsurlarını Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Somali’nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, Somali Federal Hükümeti ile uzun yıllardır meşru ve uluslararası hukuka uygun bir iş birliği yürütmektedir.

Somali’deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri; Somali Milli Ordusu’nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedeflerine odaklanmıştır.

Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali’nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte; Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir.

Türkiye ile dost ve kardeş Somali halkı arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi amaçlayan bu tür kara propaganda faaliyetlerine ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

SOMALİ'DE NELER OLUYOR?

Güneybatı Eyaleti'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, güvenlik önlemleri altında oylarını kullanarak demokratik sürece katılım sağladı.

Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer sürecin düzenli ve sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Bölgede seçim çalışmaları kapsamında Vajid'e gelen Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, daha önce kaydını yaptırdığı yerde oyunu kullandı. Bakan Abdülkadir Mohamed Nur, gazetecilere, "Gençler artık bu ülkede başkalarının sözünde olmak istemiyor, kendi geleceklerini belirleyerek ülkelerinde çalışıp petrol çıkarmak ve zengin olmak istiyorlar." dedi.

SOMALİ'DE EN SON DOĞRUDAN SEÇİMLER 1969'DA YAPILDI

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 57 yıl sonra doğrudan seçim modelini uygulamıştı. Hükümet, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN DEZENFORMASYONLA MÜCADELE TECRÜBESİ DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞILIYOR

Ankara’nın dezenformasyonla mücadeledeki başarısı, artık sınırları aşarak model bir yapıya dönüştü. İletişim Başkanlığı bünyesindeki DMM'nin tecrübesi, Cezayir ile imzalanan iş birliğiyle kurumsallaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "hakikat mücadelesi", dezenformasyonun yıkıcı etkilerine karşı Cezayir'e bir "bilgi güvenliği kalkanı" olarak aktarılacak.

