ABD'li banka dünyayı bekleyen 4 senaryoyu açıkladı! En kötüsü oldukça korkutucu
ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, tüm dünyayı ilgilendiren bir rapor yayımladı. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasasında yaşanan belirsizliğin, küresel ekonomiye yansımalarının değerlendirildiği raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Dünyayı bekleyen 4 senaryoyu kaleme alan bankanın en kötü senaryosu ise korkuttu. İşte detaylar...
- Morgan Stanley'in iyimser senaryosuna göre, İran çatışmasının yatışmasıyla enflasyon artışı ve Fed'in 2027'de faiz artırması bekleniyor.
- İkinci senaryoda yapay zeka verimliliği artıracak ancak işsizliği yükseltecek, Fed ise 2027 başında faiz indirimine gidecek.
- Üçüncü senaryoda kalıcı yüksek enerji maliyetleri çekirdek enflasyonun yüksek kalmasına neden olacak ve Fed faizleri 2027 sonuna kadar sabit tutacak.
- En kötü senaryoda petrol fiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolara çıkacak ve küresel resesyona yol açacak.
- ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2026 Brent ham petrol fiyat tahminini 94,85 dolara düşürürken, 2027 için ortalama 79,39 dolar öngördü.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Orta Doğu'daki çatışma ortamı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle yaşanan petrol piyasasındaki belirsizliği küresel ekonominin geleceğine etkisine yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. Dev banka, petrol piyasasında jeopolitik risklerin derinleşmesi halinde ortaya çıkabilecek etkileri 4 ayrı senaryo üzerinden değerlendirdi. Banka, temel senaryosunun yanı sıra bu senaryoların her birinin para politikası ve piyasalar açısından farklı ve önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
İYİMSER SENARYO
Bankanın temel senaryosu, İran çatışmasının kademeli olarak yatışmasını, kısa süreli bir manşet enflasyon artışını, temkinli bir Federal Reserve (Fed) tutumunu ve trend büyümesinin sürmesini öngörüyor. Senaryo 1'de petrol şokunun beklentiden hızlı gerilemesi ve artan tüketici güveniyle servet etkisinin harcama ve iş yatırımlarını canlandırması durumunda enflasyonun yükselmesi ve Fed'in 2027'de 100 baz puan faiz artırması bekleniyor.
İKİNCİ SENARYO
İkinci senaryoda teknolojinin etkisi ön plana çıkıyor. Yapay zeka kullanımının yayılmasının verimliliği artırması beklenirken, işsizliği 2026'da %4.5'e, 2027'de %4.8'e çıkarması ve Fed'in 2027 başında faiz indirimlerine başlaması öngörülüyor.
ÜÇÜNCÜ SENARYO
Bankanın üçüncü senaryosunda enerji maliyetlerinin kalıcı bir primle yüksek kalması durumunu modelliyor. Bu durumda çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun 2026'da %3.1, 2027'de %2.8 seviyesinde kalması ve Fed'in faizleri 2027 sonuna kadar %3.50-3.75 bandında sabit tutması bekleniyor.
DÖRDÜNCÜ SENARYO EN KÖTÜSÜ
Son senaryo en kötü senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Bu senaryoda petrolün 2026’nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Bu durumun arz sıkıntısı ve talep yıkımı yoluyla küresel resesyona yol açması bekleniyor. Morgan Stanley'e göre bu seviyelerde enerji şoku hanehalkı harcama kapasitesini aşındırıyor, tedarik zincirlerini bozuyor ve talep yıkımını küresel ekonomiyi resesyona itecek ölçüde derinleştiriyor.
ABD, PETROL FİYATLARI TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan son raporda, 2026 yılı Brent ham petrol fiyat tahmini %1,2 oranında aşağı çekilerek varil başına 94,85 dolara revize edildi. Kurumun bir önceki raporunda bu beklenti varil başına 96 dolar seviyesinde belirlenmişti.
Enerji Bakanlığı ayrıca 2027 yılına dair ilk resmi beklentilerini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatının 2027 yılında ortalama 79,39 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu veriler, uzun vadeli piyasa dengelerinde fiyatların kademeli olarak düşeceğine dair bir beklentiyi yansıtıyor.