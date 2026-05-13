Fenerbahçe'de "kiralık"ların son durumu: 12 futbolcu takıma dönüyor
Fenerbahçe’de 2025-2026 sezonunu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren 12 futbolcu, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesi Avusturya kampına katılacak.
- Sezonu farklı ekiplerde kiralık geçiren 12 futbolcu, temmuz ayında Avusturya'da gerçekleştirilecek kampta takıma dönecek.
- Maaş yükünden kurtulmak için bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.
- Diego Carlos'un, Como ekibinde düzenli forma giymesinin ardından bonservisiyle takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isim olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran'da gerçekleşitirilecek seçimde göreve gelecek yeni yönetime detaylı bir rapor sunmak isteyen Başkan Sadettin Saran ve ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu farklı ekiplerde kiralık geçiren 12 futbolcu, takıma dönecek. Maaş yükünden kurtulmak için bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
KİRALIK FUTBOLCULAR
Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan ve Emre Demir, kiralık olarak takımdan ayrılmıştı. Bu isimlerin, temmuz ayında Avusturya’da gerçekleştirilecek kampta olması bekleniyor.
DIEGO CARLOS İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; söz konusu 12 oyuncudan bonservisiyle takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isim Diego Carlos.
İtalya’nın Como ekibinde düzenli olarak forma giyen Brezilyalı oyuncunun son durumu, önümüzdeki günlerde netleşecek.