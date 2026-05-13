Fenerbahçe'den 2024-2025 sezonunun başında İngiliz temsilcisi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere bonuslar hariç 30 milyon euro bonservis kazandırmıştı. Zaman zaman sarı-lacivertli takıma döneceğine dair haberler çıkan 26 yaşındaki milli futbolcudan açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Ağustos 2024'te Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduktan sonra sarı-lacivertli kulübü yakından takip eden Ferdi Kadıoğlu, zaman zaman futbol gündemine gelen "eski takımına döneceği" iddialarına cevap verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

KAFA Sports YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için çok zordu, hiç kolay değildi. Fenerbahçe'yle çok fazla görüşme yaptık. Kulübü gerçekten çok seviyorum, şehri de seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 40 maçta 3335 dakika süre aldı.

"BUNA SÖZ VEREMEM"

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen başarılı sol bek, "Ayrılırken verdiğim röportajı herkes görmüştür bence. Çok duygusaldı. Fenerbahçe hep kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur" dedi.

