İngiliz devi, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: 42 milyon sterlin bonservis
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Manchester United'ın devrede olduğu ve oyuncu için 42 milyon sterlin değer biçildiği iddia edildi.
Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Brighton'da sürdüren 26 yaşındaki sol bek Ferdi Kadıoğlu için Manchester United iddiası gündeme geldi.
42 MİLYON STERLİN DEĞER BİÇİLDİ
Team TALK'ın haberine göre; Manchester United, uzun süredir takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun hem savunma hem de hücumdaki katkısının United scoutlarını etkilediği ve Brighton'ın milli yıldız için 42 milyon sterlin değer biçtiği belirtildi.
FENERBAHÇE YÜZDE 10 PAY ALACAK
Hollanda ekibi NEC Nijmegen altyapısında yetişen ve Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla 30 milyon avroya İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON AVRO
Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek 26 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösteriliyor.