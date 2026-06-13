2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk sınavlarına çıkacak iki takımın mücadelesi öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve ilk 11'ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı B Grubu karşılaşmalarıyla sürüyor. Turnuvadaki ilk maçlarına çıkacak Katar ve İsviçre'nin mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın detayları, maç saati ve muhtemel kadrolar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

KATAR-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Turnuvanın ilk haftasında oynanacak karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Grup aşamasında alınacak ilk puanlar, son 16 turuna yükselme yarışında belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle hem Katar hem de İsviçre sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Karşılaşma San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak. Dünya Kupası'nın yeni formatında her puanın büyük önem taşıması nedeniyle maçın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

Katar-İsviçre maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

KATAR-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayın hakları TRT'de bulunuyor. Turnuva maçları TRT ekranları ve tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Katar-İsviçre karşılaşması da TRT 1'de ekrana gelecek.

Dünya Kupası boyunca karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu aracılığıyla yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmaları televizyon, bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan takip edebiliyor.

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