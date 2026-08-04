Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibi, CHP’den ayrılırken önce Meclis grubunun banka hesaplarını boşalttı, ardından il ve ilçe teşkilatlarının bulunduğu binalardaki eşyaları yanlarında götürdü. CHP’nin bazı sosyal medya hesaplarını da ‘hülle’ yolu ile alan parti yönetiminin şimdiki hedefi ise CHP’deki kalan üyeleri taşımak. Mutlak butlan kararı ile birlikte CHP’de başlayan üye istifalarının Yeni Parti’nin kurulması ile birlikte 600 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

Yeni Parti yönetimi, il ve ilçelerdeki teşkilatlanmaların tamamlanmasının ardından yoğun bir üye kayıt kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Yeni Parti’nin öncelikli hedefi CHP’deki üyeleri yanlarına alarak, bir anlamda CHP’nin içini boşaltmak olacak.

Hedef, CHP’nin içini boşaltmak! 1 milyon üye alınacak

Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibi, CHP’den ayrılırken önce Meclis grubunun banka hesaplarını boşalttı, ardından il ve ilçe teşkilatlarının bulunduğu binalardaki eşyaları yanlarında götürdü. CHP’nin bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcı isimlerini de ‘Yeni Parti’ olarak değiştirip kullanmaya başlayan Yeni Parti yönetiminin şimdiki hedefi ise CHP’deki kalan üyeleri taşımak. Mutlak butlan kararı ile birlikte CHP’de başlayan üye istifalarının Yeni Parti’nin kurulması ile birlikte 600 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

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HEDEF BİR MİLYON ÜYE GÖÇÜ

Yeni Parti yönetiminin hedefi ilk etapta, CHP’nin 1 milyon 900 bin olan üyelerinin en az bir milyonunu kendi partilerine almak. Bu kapsamda il ve ilçelerde teşkilatlanmaların tamamlanmasından sonra, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda üyelik stantları açarak üye kaydı alınması planlanıyor. Yeni Parti bu yolla ‘kitlesel üye kaydı’ yapmayı hedefliyor. Yeni Parti görevlileri bu stantlarda aynı anda CHP’den istifa etmek üyelere, istifaları konusunda yardımcı olacak, hemen ardından da yeni üye kaydı alacak.

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