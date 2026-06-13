Konya'da özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt görevlisi tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bozkır ilçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir çocuğun görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

YURT GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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