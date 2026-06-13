Anadolu Ajansı
Özel erkek öğrenci yurdunda dehşet! Görevli tutuklandı, soruşturma başlatıldı
Konya'da özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt görevlisi tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Özetle DinleÖzel erkek öğrenci yurdunda dehşet! Görevli tutukl...
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3. Sayfa 2 dk önce
Bozkır ilçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda bir çocuğun görevli tarafından darbedildiği görüntüler üzerine görevli tutuklandı.
- Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
- Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan görevli M.G. sağlık kontrolünden geçirildi.
- Hakimlikçe sevk edilen M.G. tutuklandı.
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Bozkır ilçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir çocuğun görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
YURT GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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