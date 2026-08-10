Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna katılmak isteyen adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi. 2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz'da başladı. Başvurular bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Şimdi ise ''KPSS önlisans geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar?'' soruları gündeme geldi.

2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları için tanınan normal başvuru süresi bugün sona erecek. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre KPSS Ön Lisans başvuruları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da kapanacak. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

KPSS-2026 ön lisans başvuruları için son gün! Geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans için normal başvuru süresini kaçıran adaylar geç başvuru döneminden yararlanabilecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre geç başvurular 19 Ağustos 2026'da başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Başvurusunu gerçekleştiren adaylar, 4 Ekim'de yapılacak KPSS Ön Lisans sınavına katılabilecek.

KPSS-2026 ön lisans başvuruları için son gün! Geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026-KPSS Ön Lisans sınavına başvuracak adayların ödemesi gereken sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirtilen banka kanalları üzerinden veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla yatırılabiliyor. Adayların başvuru işlemlerinin tamamlanması için sınav ücretini de süresi içerisinde ödemesi gerekiyor.

KPSS-2026 ön lisans başvuruları için son gün! Geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınava belirlenen sınav merkezlerinde katılacak.

Sınavın ardından sonuçlar için de tarih belli oldu. ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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