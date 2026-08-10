Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih sürecinde ilk nakil döneminin sonuçları için bekleyiş sona eriyor. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu 1. nakil süreci 5-7 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre LGS 1. nakil sonuçları bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Öğrenciler ve veliler ise ''LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?'' merak ediyor.

2026 LGS yerleştirmeye esas nakil takvimine göre ilk nakil tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 7 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri bugün sonuçlandırılacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurusunda!

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı saat konusunda Milli Eğitim Bakanlığından henüz kesin bir saat duyurusu yapılmadı.

2025 yılında LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 8 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de erişime açılmıştı. Bu yılki 2026 LGS 1. nakil sonuçlarının da öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurusunda!

LGS 1. NAKİL SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LGS 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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