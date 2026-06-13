Iğdır'daki polis görüntüleri gündem oldu! Bakanlık soruşturma başlattı
Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.
- Görüntüler sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer aldı.
- İddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldı.
- İçişleri Bakanlığı, olayın hukuki, idari ve teknik boyutlarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.
- Süreç kapsamında bir mülkiye müfettişi ile bir polis müfettişi inceleme yürütecek.
- Soruşturma İçişleri Bakanı'nın talimatıyla başlatıldı.
Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasını içeren görüntülerin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.
12 Haziran'da ortaya çıkan görüntülerin kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine, iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, olayın hukuki, idari ve teknik boyutlarıyla detaylı şekilde incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan süreç kapsamında bir mülkiye müfettişi ile bir polis müfettişi olayla ilgili inceleme yürütecek.